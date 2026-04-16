Spaceballs: The New One komt in 2027 naar de bioscoop

Geloof het of niet, maar er komt toch echt een nieuwe Spaceballs-film aan. Spaceballs: The New One draait vanaf 23 april 2027 in de bioscoop. De eerste teasertrailer werd deze ochtend door Amazon MGM Studios gedeeld.

Het lijkt een beetje alsof alle 1-aprilgrappen vertraagd zijn en daarom geen grap zijn, maar werkelijkheid. Alsof je even een andere realiteit in bent gestapt waar deze regels gelden. Misschien is dat ook een goed idee voor een film, maar daar hebben we het vandaag niet over.

Waar we het vandaag wel over hebben, is Spaceballs 2. Of, Spaceballs: The New One. De makers waren nog even in dubio over de titel. Op de tweede plaats stond namelijk: Spaceballs 2: The Search For More Money. Het werd toch Spaceballs: The New One, omdat iedereen bleef vragen: Where is the New One, when are you going to make the new Spaceballs? Dus winden ze er geen doekjes om en noemen ze het letterlijk: The New One. Dit zal je gelijk alles moeten vertellen over de humor in deze franchise.

Vanaf 23 april 2027 te zien in de bioscoop. Nog even geduld, maar wel genoeg tijd om het eerste deel nog eens terug te kijken.