The Finals ondersteunt vanaf nu PSSR 2 op PlayStation 5 Pro

Jordy Gerritse 16 april 2026

Er is vandaag een nieuwe update uitgekomen voor The Finals, de game van Embark voordat ze ARC Raiders uit hebben gebracht. De update komt met enorm veel toevoegingen, maar ergens verstopt tussen de patch notes staat dat de game nu gebruikmaakt van PSSSR 2 op PlayStation 5 Pro.

Update 10.3.0 For the Crown is nu uit voor The Finals. Deze update voegt een nieuw ingame-evenement toe, genaamd World Tour Respec Order. Dit is eigenlijk meer een experiment. Gedurende deze week gaat Embark verschillende health- en movement speed-waarden testen in de Cashout mode. Feedback van de spelers is belangrijk voor het vervolg van dit experiment. Verder zijn er verschillende cosmetische aanpassingen te verkrijgen en te verdienen met de nieuwe update.

De update wordt vervolgd door een gigantische lijst met aanpassingen en reparaties voor performance, audio, animaties, tweaks aan maps, gadgets en wapens en nog veel meer. Je kunt de hele lijst hier vinden.

Ook in deze patch notes staat vermeld dat de game vanaf nu PSSR 2 ondersteunt op de PlayStation 5 Pro. Er werd niet gecommuniceerd op welke manier de game hierdoor wordt verbeterd, maar wellicht dat de uiteindelijke resolutie hoger ligt en de game daardoor scherper uitziet. Ga jij het aan de tand voelen?

Meerdere games krijgen plotseling ondersteuning voor de PlayStation 5 Pro. Zo kreeg Cyberpunk 2077 ook eindelijk een Pro-mode,, nadat de ontwikkelaars eerder deelden geen update uit te brengen voor de supercharged PS5.

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk.

You may also like

