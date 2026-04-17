Giancarlo Esposito komt naar Heroes Dutch Comic Con 2026

We zijn er iedere editie weer en ook dit keer slaan wij zeker Heroes Dutch Comic Con 2026 niet over. Afgelopen week kregen we al te horen dat Jamie Campbell aanwezig zal zijn op de conventie. Dit maal zal ook legendarische acteur Giancarlo Esposito aansluiten in de line-up.

Of we nu interviews houden met stemacteurs van Baldur’s Gate 3 en Clair Obscur, of gewoon door de hallen slenteren om cosplayers te interviewen, geen enkele Nederlandse conventie mist onze radar. Heroes Dutch Comic Con 2026 begint de line-up aan sterren langzaam bekend te maken en zij maken nu bekend dat ook Giancarlo Esposito aanwezig zal zijn voor een handtekening of foto, of beiden natuurlijk.

We kennen Esposito natuurlijk van zijn bekende rollen als Gus Fring (Breaking Bad), Moff Gideon (The Mandalorion) en Stan Edgar (The Boys). Hij is een veelzijdige acteur die het niet alleen bij het witte doek houdt, maar ook de schurk Anton Castillo speelt in Far Cry 6. Zijn karakteristieke gezicht en unieke stem zijn hoe dan ook niet te missen. Buiten Esposito, zien we ook de komst van Jamie Campbell Bower, die we onder andere kennen als Venca uit de Netflix-hit Stranger Things.

De organisatie zal zeer zeker nog meer namen bekend gaan maken in de nabije toekomst. Buiten de guests, kan je ook genieten van cosplays, comics, gaming, merchandise kopen en andere leuke workshops en activiteiten. De zomer-editie van Heroes Dutch Comic Con 2026 gaat plaatsvinden op 20 én 21 juni 2026 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Welk van deze acteurs zou jij graag willen ontmoeten? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!