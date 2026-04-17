Paramount onthult langverwachte Call of Duty film voor 2028

April lijkt nu al een goede maand te worden voor videogameverfilmingen. Eerder deze week hadden we het bijvoorbeeld al over de aankondiging van een film gebaseerd op Bloodborne. Maar ook een van de grootste shooters ooit krijgt een verfilming voor het grote doek. Tijdens CinemaCon heeft Paramount Pictures namelijk officieel aangekondigd dat een live action film gebaseerd op Call of Duty op 30 juni 2028 in de bioscoop verschijnt.

De franchise bestaat al sinds 2003 en is in die tijd uitgegroeid tot een van de grootste namen in gaming. Volgens cijfers die tijdens de presentatie werden gedeeld zijn er inmiddels meer dan 500 miljoen exemplaren van de games verkocht en hebben meer dan een miljard spelers ooit een Call of Duty titel gespeeld.

Opvallend is dat plannen voor een Call of Duty film eigenlijk al veel langer rondgaan in Hollywood. Zo werd er ruim tien jaar geleden al gesproken over een mogelijke verfilming waarbij zelfs de naam van Steven Spielberg viel als mogelijke betrokken producent. Dat project kwam uiteindelijk nooit echt van de grond, maar het laat wel zien dat de franchise al lange tijd op de radar staat van filmstudio’s.

Nu lijkt het project eindelijk echt vorm te krijgen. Voor de nieuwe film heeft Paramount een stevig team aangetrokken. De regie ligt bij Peter Berg, bekend van films als Lone Survivor en Deepwater Horizon. Het script schrijft hij samen met Taylor Sheridan, de maker van Yellowstone en schrijver van Sicario.

Volgens Berg willen hij en Sheridan vooral inzetten op authenticiteit. Tijdens een videoboodschap op CinemaCon vertelde hij dat ze allebei al jarenlang connecties hebben met mensen uit de special operations wereld. Het doel is dus niet alleen een spectaculaire actiefilm, maar ook een film die een beetje voelt alsof hij echt had kunnen gebeuren.

De film wordt ontwikkeld in samenwerking met Activision, de uitgever achter de games en tegenwoordig onderdeel van Microsoft. Details over het verhaal, de cast of welke periode uit de franchise centraal staat zijn nog niet bekend.

Wat wel vaststaat is dat de film een grote zomerrelease krijgt. De release staat gepland voor 30 juni 2028, vlak voor het drukke Independence Day weekend in de Verenigde Staten.

De grote vraag is nu natuurlijk: welke iconische momenten uit Call of Duty gaan we uiteindelijk terugzien op het grote scherm?

