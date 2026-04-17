RuneFest 2026 verdubbelt capaciteit en start ticketverkoop op 30 april

Jagex maakt zich op voor het grootste RuneScape‑evenement ooit. RuneFest keert op 3 en 4 oktober 2026 terug naar het NEC in Birmingham en pakt dit jaar extra groots uit ter ere van het 25‑jarig jubileum van de franchise.

RuneFest 2026 wordt de grootste editie tot nu toe. De capaciteit wordt verdubbeld naar 6.000 bezoekers, die samenkomen met meer dan 300 Jagex‑medewerkers en tientallen creators uit de community. Voor veel spelers is het hét moment om hun favoriete JMods in het echt te ontmoeten, verhalen te delen over hun avonturen in Gielinor en Ashenfall, en exclusieve inzichten te krijgen in toekomstige updates en content.

Twee grote podia en een speciale jubileumshow

Het evenement krijgt twee grote podia waar panels, behind‑the‑scenes‑sessies en entertainment gelijktijdig plaatsvinden. De main stage blijft het centrale punt van RuneFest. Hier worden onder andere de Roadmap Summits voor RuneScape, Old School RuneScape en RuneScape: Dragonwilds gepresenteerd. Ook keren de geliefde Golden Gnome Awards terug, die live worden uitgezonden naar een publiek van honderdduizenden kijkers. Daarnaast staat er een speciale openingsceremonie gepland ter ere van het 25‑jarig bestaan van de franchise, aangevuld met nieuwe shows en verrassingsoptredens van speciale gasten.

Standard en Gold Tickets: wat krijg je precies?

Bezoekers kunnen kiezen tussen een Standard Ticket en een nieuwe Gold Ticket‑categorie. Het Standard Ticket geeft toegang tot beide dagen van RuneFest 2026 en bevat een exclusieve goodie bag. Het Gold Ticket biedt een uitgebreidere ervaring. Gold‑bezoekers ontvangen de volgende items:

een geüpgradede goodie bag met daarin een exclusieve Gold Trim Rune Armour‑figurine van YouTooz, die nooit opnieuw geproduceerd of verkocht zal worden.

Vijftien procent korting op alle merchandise tijdens het evenement

Vroege toegang tot de merch store

Gereserveerde zitplaatsen vooraan bij de main stage

Voorrang bij het boeken van LAN‑ en meet‑and‑greet‑slots.

Het Standard Ticket zal te kopen zijn voor £210. Voor de diehard RuneScape supporters is de Gold Ticket te verkrijgen voor £375. Tickets gaan op donderdag 30 april om 17:00u in de verkoop.

Merchandise en pre‑orders voor echte verzamelaars

Bij het kopen van tickets kunnen spelers direct officiële RuneFest‑merchandise pre‑ordereren. Dit omvat gepersonaliseerde T‑shirts met hun in‑game naam, een nieuwe long‑sleeve collectie die exclusief via pre‑order beschikbaar is, en de officiële RuneFest ‘26 hoodie. Daarnaast kunnen verzamelaars hun slag slaan met de limited‑edition Skill Chip Box, ontworpen om de set van dit jaar te presenteren. Dankzij early bird‑prijzen en exclusieve pre‑orderitems is dit de beste manier om favoriete stijlen en maten veilig te stellen. Alle bestellingen worden tijdens het evenement opgehaald bij het NEC.

RuneScape en Old School RuneScape zijn beschikbaar op PC, Steam, iOS en Android, met volledige cross‑progressie. RuneScape: Dragonwilds is nu speelbaar via Steam Early Access.