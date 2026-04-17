The Adventures of Elliot krijgt nieuwe screenshots

Nieuws 32 Malvin Schuivens 17 april 2026
De makers van Octopath Traveler én Bravely Default sluiten de handen ineen om samen te werken aan een nieuw HD-2D avontuur: The Adventures of Elliot: The Millenium Tales. Een hele mond vol, maar een game die er wel veelbelovend uitziet. Die game krijgt nu een aantal nieuwe screenshots die iets meer informatie over de game loslaten.
The Adventures of Elliot is een fantasie-avontuur dat zich afspeelt in de wereld van Philabieldia, een land dat geteisterd wordt door beesten. De enige die de mensheid kan redden is Elliot en uiteraard is dat waar jouw rol begint. Die game krijgt nu een aantal nieuwe screenshots waar we wat nieuwe dingen zien.
Zo zien we in de screenshots een custom muziekspeler, waarin je soundtracks kan afspelen of wisselen. We zien een training menu, waarin je ‘lessen’ kan volgen om je personage te verbeteren en we zien meer van de verschillende biomes. Lava, sneeuw, alles heeft die retro HD-2D sfeerbeleving. Ik vind het persoonlijk tof dat de lava me grafisch erg doet denken aan de oude DOOM games. Ook zien we meer karikaturen van personages als Fausta, Marnie, Hildebrandt en Ikarus. Check de screenshots hier beneden!
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales verschijnt op 18 juli 2026 voor PS5, Xbox Series X/S, PC en Nintendo Switch 2.
Tagged as:
Square Enix The Adventures of Elliot the millenium tales
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
