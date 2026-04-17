Trials in the Sky 2nd Chapter toont releasedatum

De Trials-games zijn ondertussen een begrip geworden in videogameland en met Sky 1st Chapter had Falcom al een behoorlijke winst behaald. Nu is het tijd voor Trials in the Sky 2nd Chapter en vandaag tonen ze de releasedatum van het spel!

Er zijn ondertussen al veel Trials-games uitgekomen, maar Falcom is ook begonnen met het remaken van bepaalde delen. In Sky 1st Chapter volgden we Joshua en Estelle op avontuur en ook in het tweede deel zullen deze karakters weer centraal komen te staan. Falcom heeft dus hierover vandaag nieuwe informatie vrijgegeven, laten we snel kijken!

Trials in the Sky 2nd Chapter

Er zijn verschillende mensen op de redactie, waaronder ondergetekende, die ontzettend uitkijken naar Trials in the Sky 2nd Chapter. Op het moment van schrijven ben ik zelf nog volop in de eerste game bezig, maar het is goed om te weten dat wanneer die uit is ik gelijk aan de slag kan gaan met het volgende deel. Laten we hieronder snel naar de trailer kijken!

Wanneer we naar de trailer kijken, zien we dan ook weer verschillende karakters die ook in het eerste deel van de game zaten. Er wordt ook een kleine greep gegeven in wat we van het spel mogen verwachten. Natuurlijk, omdat ik daar zelf nu volop in zit, gaan we daar vandaag niet helemaal op in. Het belangrijkste is namelijk de releasedatum van 17 september van dit jaar!

Ga je Trials of the Sky 2nd Chapter halen? Laat het ons weten!