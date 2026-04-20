Dragon Ball Xenoverse 3 aangekondigd voor 2027

Bandai Namco is enorm van de onverwachte aankondigen. Dat laat de studio maar weer blijken. Uit het niets krijgen we een aankondiging te zien van Dragon Ball Xenoverse 3. Deze veelzijdige RPG in het Dragon Ball universum zal in 2027 verschijnen voor PS5, Xbox Series X/S en PC.

Xenoverse 3 zal zich afspelen in het jaar 1000. We krijgen deze aankondiging ongeveer 10 jaar na de vorige game, die het aardig goed deed bij fans en voor lange tijd spelers wist te trekken. Waar Sparking Zero de Budokai serie in spirit terugbracht, neemt deze reeks aan games het wat breder. De vorige games combineerde online en offline, story en fighting en een mengeling van je eigen personages met de bestaande. Deze game lijkt een nóg grotere aanpak te hebben. Verder weten we nog vrij weinig en zien we ook weinig gameplay, behalve een aantal seconden tegen het einde aan.

Voor nu staat de game gepland voor een 2027 release. Zodra wij meer weten, dan weet jij het ook! Houdt dus zeer zeker onze website in de gaten voor alle nieuwtjes omtrent Xenoverse 3 en check de aankondiging trailer hier beneden.