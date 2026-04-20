Elden Ring film komt uit op 3 maart 2028

Film & TV 13 Jordy Gerritse 20 april 2026
Via het officiële social media kanaal van Elden Ring is de releasedatum van de Elden Ring-film aangekondigd. De film komt op 3 maart 2028 uit. Dit voorjaar begint de productie.
In samenwerking met Bandai Namco is A24 aan zet om de Elden Ring film werkelijkheid te laten worden. Dat gaat ook gebeuren. Eerder lekte er al een stukje van de filmset uit, maar vandaag wordt de komst van d Elden Ring film officieel bevestigd. De film staat gepland voor release op 3 maart 2028. De hele film wordt ook gefilmd voor IMAX.
The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028.
Production will begin in Spring 2026, and the full cast has been announced. Learn more: https://t.co/WyyyXMkiUF pic.twitter.com/gR3Mxxl5Lt
— ELDEN RING (@ELDENRING) April 20, 2026
Naast de bevestiging van de releasedatum deelt Bandai Namco ook de cast die een rol gaan spelen in de film.
Kijk jij al uit om in maart 2028 naar de biosocoop te gaan om de Elden Ring film te kijken?
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
