Forza Horizon 6 controller en headset onthuld

Zet je racehoedje op, want Forza Horizon 6 komt eraan. De game zal uitkomen op 19 mei 2026! Maar, Microsoft kondigt na een eerder gerucht nu ook eindelijk de headset én controller aan, volledig in stijl van de game. Ook 8BitDo heeft een kleine surprise in petto!

Met Forza Horizon 6 aan de horizon, kondigt Microsoft deze nieuwe set aan hardware aan. De Xbox Wireless Controller (90 Euro) heeft een cyaan blauwe top plate met een metallic gradient, roze joysticks en een unieke groene map line door de controller heen. De face buttons dragen verschillende kleurcombinaties om het geheel tot z’n recht te brengen. De headset (135 Euro) heeft ook een kleurrijk design met de letters van HORIZON over de headband heen. Beide apparaten zijn herkenbaar qua bouwkwaliteit, het zijn dan ook gewoonweg skins van de officiële Xbox peripherals die we al kennen! Beiden zullen op 20 mei in jouw brievenbus liggen wanneer je ze besteld. Of nou ja, de postbezorger zal waarschijnlijk aanbellen omdat het niet past.

Maar, Microsoft heeft nog een verrassing in petto voor fans. Zo heeft welbekend accessoire merk 8BitDo een officiële charging dock gemaakt, in combinatie met designers van Microsoft. Deze dock kost 35 Euro en is volledig in thema. Shipping voor de dock begint op 8 juni 2026 en je kan hem hier pre-orderen.