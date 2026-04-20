Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking NEO aangekondigd

Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking NEO komt eraan. Een hele mond vol wanneer het een paar keer wordt uitgesproken, maar eigenlijk is het vrij simpel. Met Limit Breaking NEO luistert Bandai Namco naar feedback van Dragon Ball Sparking Zero-spelers van het eerste uur. In dit artikel neem ik je mee naar de nieuwe gedane beloftes met deze gratis update!

Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking NEO. Als je dit een paar keer in de spiegel zegt, kan het zomaar zijn dat Goku opeens in jouw woonkamer staat. Maar buiten de belachelijk lange titel brengt deze gratis update wel enorm veel met zich mee. Ergens moest dit ook wel, want toen Dragon Ball Sparking Zero uitkwam, waren de verwachtingen enorm hoog. En ergens kunnen we concluderen dat deze verwachtingen helaas nog niet gehaald zijn. Bandai Namco gooit de handdoek zeker nog niet in de ring en komt dus nu met een monsterupdate van de zomer om allemaal nieuwe content toe te voegen.

Deze zomer komt er dus een nieuwe update uit voor spelers, die een enorm grote berg aan nieuwe content met zich meebrengt. Maar laten we vooral eens kijken naar de trailer voordat we kunnen vertellen welke nieuwe content jij strakt kan gaan spelen

Zoals we hierboven kunnen zien, komt er dus veel nieuwe content naar de game toe. Zo komen er maar liefst meer dan 30 nieuwe karakters naar de game. Dit lijken veelal karakters te zijn van Dragon Ball GT. Nu kunnen we discussiëren over de kwaliteit van DBGT maar het is goed om te zien dat de game wordt uitgebreid en het roster zo nog completer wordt gemaakt. Ook vertelt de trailer ons dat er nieuwe kostuums en superattacks worden toegevoegd aan het spel. Dit zullen er meer dan 20 zijn!

Hierbovenop worden er ook nog eens een viertal nieuwe stages toegevoegd, waarin je kunt gaan vechten. Als dat allemaal nog niet genoeg is, zijn er ook wijzigingen gemaakt aan het battlesysteem, waarin je nu nieuwe combinaties kunt uitvoeren voor meer gevarieerde gevechten!

Nieuwe gamemode

Misschien wel het interessantste van de Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking NEO-trailer was de onthulling van een nieuwe gamemode. Het spel kreeg oorspronkelijk namelijk veel kritiek dat er te weinig te doen was. Met deze nieuwe gamemode kun je uitgroeien tot een nog betere warrior.

Het lijkt erop dat we de afbeelding boven ons mogen geloven, dus met een compleet level-upsysteem te komen. Je gaat via de map naar een battle of event en vervolgens krijg je daar punten om te besteden. Wanneer je deze punten hebt besteed, ben je nog krachtiger in de gevechten en kun je dus op deze manier uitgroeien tot de ultieme warrior en misschien zelfs wel Goku verslaan!

Tot slot

Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking NEO brengt dus veel nieuwe dingen met zich mee en hiermee lijkt een goeie stap gezet te worden naar een waardige opvolger binnen de Budokai Tenkaichi-serie. Binnen de redactie waren we ten tijde van de aankondiging van Sparking Zero ontzettend hyped. Echter, toen het tijd was voor de review kwamen we erachter dat de game toch niet aan deze verwachtingen kon voldoen. Het is goed om te zien dat er dus een gratis update komt voor deze game en wellicht een mooi moment om toch nog eens een poging te gaan wagen en het spel opnieuw te installeren.

Dit is dus alles wat er te zeggen valt over Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking NEO. Ga je Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking NEO in de zomer spelen of laat je het aan je voorbijgaan? Laat het ons vooral weten!