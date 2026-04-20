Uncharted 5 komt mogelijk pas in 2029

Het is al járen stil rondom de Uncharted franchise, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen. Volgens nieuwe informatie van insider Alir, opgepikt door Insider Gaming, werkt Naughty Dog al ruim drie jaar aan Uncharted 5 en zou de Uncharted 5 release gepland staan voor 2029. En alsof dat nog niet genoeg was, zouden Nathan Drake en zijn dochter Cassie samen als dual protagonists gaan optreden.



Voor iedereen die dacht dat Uncharted 4: A Thief’s End met die iconische ending echt het einde van Nate zijn verhaal zou zijn, is dat dus mogelijk niet het geval. En eerlijk is eerlijk, persoonlijk vind ik dat een hele fijne ontwikkeling. Uncharted 4 eindigde met een subtiele epiloog waarin we Cassie als tiener meekregen, en de deur voor een nieuwe generatie stond op een kier. Het lijkt erop dat Naughty Dog die deur nu eindelijk volledig opentrekt.

Wat we weten over de Uncharted 5 release

Volgens Alir draait Naughty Dog momenteel als twee-project studio. Ze werken gelijktijdig aan Intergalactic: The Heretic Prophet, onthuld tijdens The Game Awards 2024 en gepland voor 2027, én aan Uncharted 5. Dat laatste project zou al sinds ongeveer 2023 in ontwikkeling zijn, wat perfect aansluit bij eerdere geruchten van Tom Henderson die aangaf dat Naughty Dog zelfs voor COVID al concrete plannen had voor een nieuwe Uncharted.

Shaun Escayg, de regisseur van Uncharted: The Lost Legacy, zou aan het roer staan van het project. Dat is een interessante keuze, want The Lost Legacy was een van de sterkste entries in de franchise qua pacing en verhaal, ook al mist het origineel natuurlijk Nathan Drake als hoofdpersonage. Escayg hintte zelf al in februari naar iets nieuws toen hij een foto van een oude kanon op Instagram postte met het simpele bijschrift “research”.

Nathan Drake en Cassie als dual protagonists

Het meest opvallende detail uit de leak is dat we naar verluidt spelen als zowel Nate als Cassie. Dat opent de deur voor een hele hoop gameplay mogelijkheden. Denk aan co-op gameplay, wisselen tussen personages zoals in GTA 5, of zelfs twee verhaallijnen die gaandeweg bij elkaar komen. Of het daadwerkelijk een co-op campagne wordt, dat lijkt me eerlijk gezegd onwaarschijnlijk. Naughty Dog heeft zich altijd gefocust op singleplayer storytelling, en dat moet wat mij betreft vooral zo blijven.

Wat deze dynamiek wel interessant maakt, is het generatieverschil. Een oudere, wijzere Nathan die zijn dochter meeneemt op wat waarschijnlijk zijn laatste grote avontuur wordt. Als Naughty Dog dat goed uitwerkt, kan dat emotioneel gezien misschien nog wel sterker worden dan wat ze met Joel en Ellie in The Last of Us hebben neergezet. En dat is niet niks.

News on Uncharted 5, a new report from insider Alir: – The story reportedly features both Nathan Drake AND his daughter Cassie as dual protagonists

– Shaun Escayg (The Lost Legacy) is said to be leading the project

– The game has been worked on for over 3 years

– Possibly 2029 pic.twitter.com/pbyXHKNc85 — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) April 12, 2026

Hoe betrouwbaar zijn deze Uncharted 5 release geruchten?

Eerlijk gezegd, dit is allemaal nog altijd gerucht. Alir heeft de afgelopen maanden wel een aantal accurate leaks op zijn naam staan, en Insider Gaming is op zijn beurt een van de betrouwbaardere bronnen in de industrie. Maar een officiële aankondiging van Naughty Dog of Sony ontbreekt nog volledig. Voorlopig moeten we het dus doen met deze puzzelstukjes, een mysterieuze Instagram post en een hoop hoop. Echter hebben nu meerdere onafhankelijke bronnen inmiddels hetzelfde verhaal verteld. Van DanielRPK eerder dit jaar tot Henderson op de Insider Gaming podcast en nu Alir. Dat begint toch behoorlijk op een bevestiging te lijken, zelfs zonder dat Naughty Dog zelf iets heeft gezegd.

Ben jij na bijna tien jaar stilte nog steeds hyped voor een nieuwe Uncharted, of vind je dat Nathan Drake zijn verhaal bij A Thief’s End had moeten eindigen? Laat het ons weten in de reacties hieronder!