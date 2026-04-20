Windrose gaat een miljoen keer over de digitale toonbank

Windrose blijkt een enorm succes te zijn. De game behaalt plek 4 in de Steam Charts en behaalt 1 miljoen sales. Dit allemaal met een releasedatum van 14 april 2026. Bizar? Ja! Verdient? Dat blijkt maar weer!

The Kraken Express’ Windrose is een piraten open-world survival PvE game, met een dagelijkse piek van meer dan 200.000 spelers. Die peak is nog eens 20.000 omhoog gegaan, waardoor de game alleen maar blijft groeien op rap tempo. Buiten deze milestone, reageert de ontwikkelaar ook op het verkopen van 1 miljoen kopieën.

“Ahoy, captains! We have just plundered another milestone – 1,000,000 copies, and “we” means “you” – a crew of fine brave captains sailing the seas of Windrose. Moreover, today Windrose has assembled over 200,000 concurrent players! Your support for the game is absolutely astonishing, and your patience while we are working on fixes is truly heart-warming. While we keep working on the game, we read your reviews and comments, watch your videos and streams, and sometimes, honestly, shed a pirate-y tear of happiness, because now when the game is out you share our dream of swashbuckling adventure. And there are boars, too, we know, but whatever does not send you flying into the nearest tree, makes you stronger, right? “Thank you for this, captains. You are our inspiration in this journey, and YARRRRR, that’s going to be an exciting one,”

