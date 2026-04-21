A24 Elden Ring film groots studio project

Sam van de Ven 21 april 2026

De verfilming van Elden Ring markeert een opvallende koerswijziging voor A24. Waar de studio groot werd met intieme arthousefilms, waagt ze zich nu aan een episch fantasyproject van ongekende schaal. Volgens het laatste nieuws wordt dit de meest ambitieuze productie die A24 ooit heeft aangedurfd.

De langverwachte Elden Ring-verfilming ontwikkelt zich razendsnel tot het grootste en meest ambitieuze project dat filmstudio A24 ooit heeft ondernomen. Met een productiebudget van ruim boven de 100 miljoen dollar – aanzienlijk meer dan eerdere A24‑producties zoals Civil War en Marty Supreme – zet de studio in op een grootschalig fantasy verhaal dat de complexe wereld van de game tot leven moet brengen op het witte doek.

De film wordt geregisseerd door Alex Garland, die eerder samenwerkte met A24 aan Ex Machina en Civil War. Garland zou zelf het initiatief hebben genomen om de wereld van Elden Ring naar het grote scherm te brengen. De productie, die naar verwachting meer dan honderd draaidagen in beslag zal nemen, vindt grotendeels plaats in het Verenigd Koninkrijk en Schotland. Uit vroege setbeelden blijkt dat A24 inzet op grootschalige decors, uitgebreide kostuums en een visuele aanpak die dichter bij epische fantasy ligt dan bij de intieme films waarmee de studio groot werd.

De verfilming vormt een bijzondere uitdaging: Elden Ring staat bekend om zijn open structuur, cryptische vertelstijl en rijke mythologie, mede ontwikkeld door George R. R. Martin. Garland moet die fragmentarische wereld vertalen naar een samenhangend filmverhaal zonder de mysterieuze sfeer te verliezen die de game zo geliefd maakt en dit begrijpbaar te laten zijn voor nieuwkomers in de franchise.

Met een geplande release in 2028 en een IMAX‑gerichte productie lijkt A24 vastbesloten om zijn grootste sprong ooit te wagen — een poging om arthouse‑stijl te combineren met blockbuster‑schaal.

