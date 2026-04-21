Netflix deelt cast voor Live-Action Gundam-film

De live-action Gundam-film was geen grap of vals gerucht, maar het wordt werkelijkheid. Met onder andere Sydney Sweeney en Michael Mando, die we kennen uit Spider-Man en Better Call Saul. Netflix heeft ondanks een groot deel van de sterrencast onthuld.

Gundam is een van de grootste en bekendste Japanse anime- en manga-franchises. De reeks gaat al tientallen jaren mee en kent ondertussen verschillende films, series, boekenreeksen, games en gigantisch gedetailleerde modelkits. Netflix heeft groen licht gekregen om een live-actionfilm te maken en heeft daarvoor de volgende personen uitgenodigd om dat te bewerkstelligen:

Sydney Sweeney

Noah Centineo

Jason Isaacs

Jackson White

Javon Walton

Michael Mando

Gemma Chua-Tran

Shioli Kutsuna

Nonso Anozie

Ida Brooke

Oleksandr Rudynskyi

Vergeten hoe hun koppies eruitzien? Netflix got you covered.

Gundam, the iconic franchise that launched a global phenomenon, is now in production. The live-action film starring Sydney Sweeney and Noah Centineo follows rival mech pilots at war across Earth and its space colonies. pic.twitter.com/JGhKyGYzKQ — Netflix (@netflix) April 20, 2026

Sydney Sweeney en Noah Centineo kruipen in de hoofdrol, als we de summiere beschrijving bij het bericht goed interpreteren.

Wanneer kunnen we de Gundam-film kijken?

Er is nog geen releasedatum bekend voor Gundam. De productie is onlangs begonnen in Queensland, Australië, en wordt uitgevoerd door Legendary Pictures in samenwerking met Bandai Namco Filmworks. De film verschijnt uiteraard via Netflix, maar het is nog niet zeker of Netflix ook plannen heeft om de film tijdelijk in de bioscoop te laten zien.

Bandai Namco betreedt net als vele andere videogamebedrijven de wereld van de films. Zo volgt het bedrijf in de voetsporen van Nintendo en Sony. Naast Gundam werkt Bandai Namco samen met A24 aan een Elden Ring-film.