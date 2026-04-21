Ook bij Playstation moet je binnenkort je leeftijd achter laten

Alsof 31-jaar oud zijn niet confronterend genoeg is bij het opstarten van menig Capcom game, gaat ook Playstation binnenkort jouw leeftijd vragen om de servers zo veilig mogelijk te houden.

In een interne e-mail, die door het medium is ingezien, stelt Sony: “Verify your age to keep using communication features.” De maatregel wordt later dit jaar wereldwijd uitgerold, al is er nog geen concrete datum bekendgemaakt.

Gebruikers die hun leeftijd niet verifiëren, verliezen toegang tot communicatie-opties, maar kunnen nog wel gewoon games spelen, trophies behalen en aankopen doen via de PlayStation Store. Volgens Sony is deze stap onderdeel van bredere inspanningen om een veiligere en meer leeftijdsgerichte omgeving te creëren.

Ook andere games en apps vragen tegenwoordig om je leeftijd. Zo benoemde ik eerder al Capcom, maar ook Discord en Roblox introduceerde dit eerder al. Waar het verificatiesysteem voor Discord nog uitgesteld wordt naar eind 2026 wegens grootse kritiek van gebruikers.

De meeste bedrijven proberen dit te implementeren wegens de wereldwijde zorg over opslag van biometrische data, mogelijke datalekken, tracking van jouw online gedrag en toegang tot privé data van bedrijven, personen en overheden. Zo gaan er al boetes tot in de miljoenen rond jegens bedrijven die dit recht schenden.

Wat betekent dit voor jou?

Voor PlayStation-gamers betekent dit vooral één ding: wil je blijven chillen met vrienden of deelnemen aan voice-chat, dan ontkom je straks niet aan leeftijdsverificatie. Of dit de veiligheid echt verbetert of juist nieuwe privacy problemen creëert, zal de komende tijd moeten blijken.

Meer soft- en hardware nieuwtjes? Tim Cook stapt op!