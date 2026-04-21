Tim Cook stapt op; Apple krijgt nieuwe CEO

Tim Cook zal later dit jaar van zijn rol als Apple CEO afstappen. De nieuwe CEO zal snel van start gaan en onder begeleiding van Tim Cook langzaam in de rol komen.

Cook blijft namelijk CEO tot 1 september 2026. In de tussentijd wordt nieuwe en aankomende CEO John Ternus ingeleid. Ternus is momenteel senior vice president of harde engineering binnen het bedrijf. Cook zal uiteraard niet los van Apple gaan staan en zal vanaf september een executive chairman worden binnen de board of directors van Apple.

“It has been the greatest privilege of my life to be the CEO of Apple and to have been trusted to lead such an extraordinary company,”

Cook is middels 65-jaar oud en zit al sinds 1998 bij de tech gigant. Zijn rol als CEO begon in augustus 2011. In zijn tijd heeft hij producten zoals de AirPods, Apple Watch en de nieuwere iPhones mogen onthullen en releasen. Daarnaast is de marktwaarde van Apple enorm gestegen onder zijn beleid. Grote schoenen om te vullen dus!

Ontmoet de nieuwe CEO van Apple

Die schoenen zullen dan ook hopelijk goed gevuld worden door Ternus, die ook alweer sinds 2001 onderdeel is van Apple. Hij begon in het design team en heeft in 2013 al zijn grote promotie naar VP gehad.