Schokkend: Xbox Game Pass €6 goedkoper, maar verbant laatste COD voor 1 jaar

Xbox Game Pass gaat op de schop. Waar recent nog een artikel op onze website stond dat er wellicht grote veranderingen voor Microsoft aan zitten te komen, lijkt de eerste stap al gezet te zijn!

Xbox zit in een periode van wijzigingen nu nieuwe Xbox-baas Asha Sharma het stokje van Phil Spencer heeft overgenomen. Eerstgenoemde laat er geen gras over groeien en komt dus nu al met grote wijzigingen. De prijs van Xbox Game Pass gaat omlaag! Maar hiervoor moet je wel een jaar langer wachten om de nieuwste Call of Duty te spelen.

Xbox Game Pass

Dat Xbox Game Pass te duur werd, is een punt dat de afgelopen maanden vaker naar boven is gekomen. Xbox-baas Asha lijkt het hier dus ook mee eens te zijn en duwt de prijs maar liefst met 6 euro per maand omlaag. Toch kan dit niet zonder ook in te moeten leveren op de service. Enorm lang was het geval dat je met Xbox Game Pass alle first-partytitels van Microsoft op de eerste dag van release kon gaan spelen. Maar dat is vanaf heden niet meer het geval.

Call of Duty

De nieuwste Call of Duty gaat dus nu een jaar later uitkomen voor de service van Microsoft. Voor fans van deze franchise is dat natuurlijk even slikken; je moet nu namelijk de keus maken om een jaar te wachten of om de game alsnog te kopen buiten de Game Pass-service om. Voor mensen die echter niet zo veel geven om de shooter van Activision is zes euro minder in de maand serieus geld!

Het verrassende aan deze wijziging is dat met de overname van Activision door Microsoft een groot gedeelte van de rechtszaak ging over de rechten van Call of Duty binnen Xbox Game Pass. Er was serieuze tegenstand om dit toe te voegen aan de service van Microsoft en dit zou leiden tot oneerlijke concurrentie. De service lijkt dus niet de plaats te zijn voor de nieuwste Call of Duty, hoewel je natuurlijk wel de nieuwste game een jaar na release kunt gaan spelen.

Vind je het erg dat Call of Duty verdwijnt van Xbox Game Pass? Laat het ons weten!