Black Flag Resynced prijzen verschijnen online – Collector’s Edition toch een ding

Nieuws 63 Malvin Schuivens 23 april 2026
Assassin’s Creed Black Flag lekt de laatste week enorm veel, van releasedata tot 11-seconden trailer clips. Dit keer lekt ook de prijs die de game zal krijgen, inclusief de confirmatie van een Collector’s Edition.
Een vrij bekende insider heeft deze prijzen en edities onthuld. Black Flag Resynced krijgt vanavond om 18:00 een officiële onthulling en daar zijn wij zeker bij. Maar, de game gaat her en der al het internet over met allemaal nieuwtjes. Vandaag zien we de prijs verschijnen. De game zal €59,99 gaan kosten, met een collector’s editie van €199,99. In deze editie zien we onder andere een steelcase, figurine, journal, een fysieke map en natuurlijk DLC-content met toffe skins.
Eerder waren er geruchten over een losstaande figurine in plaats van een volledige collector’s edition. Maar, nu lijkt het erop toch op dat deze editie een ding is. Check de afbeelding hier beneden maar eens! De volledige onthulling is om 18:00 hier te zien.
Kijk jij uit naar Black Flasg Resynced? Wij zitten vanavond in ieder geval klaar voor de onthulling.
Tagged as:
Assassin's creed black flag Remake Resynced Ubisoft
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Joel Lemmrich 22 april 2026
Sam van de Ven 22 april 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment