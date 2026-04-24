Battlefield-film in de maak met grote Hollywoodnamen

April blijft maar nieuws opleveren voor fans van videogameverfilmingen. Nu lijkt ook de volgende grote shooter de sprong naar het witte doek te maken: Battlefield. Eerder deze maand hadden we het al over de aangekondigde Gundam-film en ook een Call of Duty-verfilming werd recent bevestigd.

Volgens een exclusief artikel van The Hollywood Reporter wordt er momenteel gewerkt aan een film gebaseerd op de populaire shooterfranchise van Electronic Arts. En dat project komt meteen met een paar opvallend grote namen.

Zo zou Christopher McQuarrie het script schrijven, de film regisseren én produceren. McQuarrie is vooral bekend van zijn werk aan de Mission: Impossible-films met Tom Cruise en staat bekend om zijn grootschalige actie en realistische aanpak.

Ook Michael B. Jordan is bij het project betrokken. De acteur en producent zou de film mede produceren en mogelijk zelfs een rol spelen, al is dat volgens de eerste berichten nog afhankelijk van verschillende factoren.

Het project lijkt op dit moment vooral achter de schermen vorm te krijgen. Volgens The Hollywood Reporter worden er momenteel gesprekken gevoerd met verschillende studio’s en streamers die interesse hebben om de film te financieren en uit te brengen. Namen als Apple en Sony zouden al gesprekken hebben gehad met de makers. Tegelijkertijd lijkt het team achter de film sterk in te zetten op een bioscooprelease, wat mogelijk bepaalt welke studio uiteindelijk met het project aan de haal gaat.

Voor wie Battlefield niet kent: de franchise bestaat al sinds 2002, toen de serie begon met Battlefield 1942. In tegenstelling tot veel andere shooters richtte Battlefield zich vanaf het begin op grootschalige gevechten met tientallen spelers tegelijk, voertuigen zoals tanks en vliegtuigen en grote, destructieve maps.

In de jaren daarna groeide de serie uit tot een van de bekendste militaire shooters ter wereld. De games speelden zich af in allerlei tijdperken, van de Tweede Wereldoorlog tot moderne conflicten en zelfs futuristische settings. De meest recente titel, Battlefield 6, verscheen vorig jaar en bleek meteen een enorm succes. De game werd uiteindelijk zelfs de bestverkochte titel van 2025.

Daarmee wist Battlefield voor het eerst in lange tijd concurrent Call of Duty te verslaan. Die rivaliteit bestaat al jaren in de gamewereld. Beide franchises domineren al meer dan twee decennia het genre van militaire shooters en fans vergelijken de twee series voortdurend met elkaar.

Interessant genoeg lijkt die rivaliteit mogelijk ook richting de bioscoop te gaan. Eerder deze maand werd namelijk bekend dat ook Call of Duty een film krijgt. Die film wordt ontwikkeld door Paramount Pictures met Peter Berg als regisseur en een script waar onder andere Taylor Sheridan aan werkt.

Dat betekent dat twee van de grootste shooters uit de gamewereld allebei een filmadaptatie in ontwikkeling hebben. De kans dat die films daadwerkelijk rond dezelfde periode in de bioscoop verschijnen lijkt overigens klein. Filmprojecten van deze schaal zitten vaak jarenlang in ontwikkeling voordat ze daadwerkelijk worden opgenomen en uitgebracht.

Toch is het idee van een mogelijke Battlefield versus Call of Duty clash op het grote doek natuurlijk interessant. In de gamewereld vechten beide franchises al jaren om de toppositie en het zou niet de eerste keer zijn dat een rivaliteit uit games ook in films doorwerkt.

Voorlopig is het Battlefield-project nog in een vroege fase. Er is nog geen studio bevestigd, er zijn geen acteurs aangekondigd en ook over het verhaal is nog niets bekend. De kans is dus groot dat het nog wel even duurt voordat we daadwerkelijk beelden of een releasedatum krijgen.

Maar één ding lijkt inmiddels wel duidelijk. April blijft maar nieuws brengen voor videogameverfilmingen. En als dit tempo zo doorgaat, zouden de komende jaren weleens vol kunnen zitten met grote gamefranchises die hun weg naar de bioscoop vinden.

Zou jij een Battlefield-film willen zien? En denk je dat Battlefield het op het grote doek kan opnemen tegen Call of Duty? Laat het weten in de reacties.