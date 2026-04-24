Is Jurassic Park: Survival al uitgestorven?

Jurassic Park: Survival. Het klonk bijna te mooi om waar te zijn. Een survivalgame in het originele Jurassic Park, op Isla Nublar, waar je als speler na de gebeurtenissen van de eerste film probeert te overleven tussen de dinosaurussen. Geen parkmanagement, geen strategie, maar pure spanning. Verstoppen, rennen, overleven. Toen de eerste trailer in december 2023 werd getoond tijdens The Game Awards was de reactie dan ook meteen enthousiast. Fans van zowel Jurassic Park als survivalgames zagen meteen het potentieel. Maar inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. En eigenlijk weten we nog steeds verrassend weinig.

Sinds die eerste trailer hebben we vooral wat behind the scenes materiaal gezien. Interviews met ontwikkelaars, een paar concept arts, en hier en daar wat korte fragmenten van hoe het team werkt aan de game. Interessant, zeker, maar echte gameplay of concrete informatie over een release? Die blijft uit. En dat zorgt ervoor dat steeds meer fans zich dezelfde vraag beginnen te stellen: komt Jurassic Park: Survival eigenlijk nog wel uit?

Het project wordt ontwikkeld door Saber Interactive, een studio die je misschien kent van onder andere World War Z of Evil Dead: The Game. Dat zijn games die laten zien dat de studio zeker ervaring heeft met grote licenties en actiegerichte gameplay. Tegelijkertijd staan ze niet per se bekend om gigantische AAA projecten van het kaliber dat Jurassic Park: Survival lijkt te willen worden.

En daar zit misschien ook meteen een deel van de onzekerheid.

De eerste trailer zette namelijk meteen de toon. We zagen een verlaten Jurassic Park, kapotte hekken, verlaten gebouwen en natuurlijk dinosaurussen die overal op de loer liggen. De speler zou een InGen wetenschapper spelen die na de gebeurtenissen van de eerste film vastzit op Isla Nublar. Dat betekent dus ook dat de game zich afspeelt in een periode waar fans al decennia nieuwsgierig naar zijn: de nasleep van het oorspronkelijke Jurassic Park incident.

Het idee van een survivalhorror-achtige ervaring in die wereld spreekt enorm tot de verbeelding. Veel fans dromen al jaren van een game waarin je niet de controle hebt over het park, maar juist moet zien te overleven in een park dat volledig uit de hand is gelopen. Juist daarom voelt de radiostilte rondom de game zo vreemd.

Normaal gesproken zie je bij grote gameprojecten dat er na een aankondiging langzaam steeds meer informatie naar buiten komt. Een eerste gameplay trailer, een developer diary, misschien een demo op een beurs. Bij Jurassic Park: Survival blijft dat proces echter opvallend stil. Buiten wat kleine updates op social media en wat interviews met ontwikkelaars hebben we eigenlijk nog geen echt beeld van hoe de game speelt. Dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben.

Gameontwikkeling duurt tegenwoordig simpelweg lang. Zeker bij projecten die sterk inzetten op sfeer, AI en dynamische omgevingen kan het jaren duren voordat alles goed werkt. Een survivalgame waarin dinosaurussen geloofwaardig reageren op de speler is technisch namelijk geen simpele opgave. Het gedrag van die dieren moet spannend zijn, maar ook eerlijk. Te voorspelbaar en het wordt saai. Te willekeurig en het wordt frustrerend.

Toch zorgt het gebrek aan informatie ook voor een ander soort gevoel bij sommige fans:

Een lichte vorm van déjà vu.

Want dit is niet de eerste keer dat er een ambitieuze Jurassic Park survivalgame wordt aangekondigd. In de vroege jaren 2000 werkte ontwikkelaar Savage Entertainment namelijk aan Jurassic Park: Survival. Ook dat project moest een first person survivalervaring worden op Isla Nublar, met een sterke focus op spanning en realisme. De game werd aangekondigd, er verschenen trailers en previews, en fans raakten enthousiast. En toen… verdween hij.

Jurassic Park: Survival uit 2001 werd uiteindelijk geannuleerd voordat hij ooit het daglicht zag. Een project dat veelbelovend begon, maar nooit werd afgemaakt. Voor fans die dat nog herinneren voelt het daarom bijna ironisch dat de nieuwe game precies dezelfde titel draagt.

Natuurlijk betekent dat niet automatisch dat hetzelfde opnieuw gaat gebeuren. De game-industrie ziet er inmiddels heel anders uit dan twintig jaar geleden. Grote licenties zoals Jurassic Park worden tegenwoordig veel strategischer ingezet, en studio’s werken vaak met grotere budgetten en langere ontwikkeltrajecten.

Toch blijft de vergelijking interessant.

Want de titel Jurassic Park: Survival brengt onbedoeld ook een soort geschiedenis met zich mee. Een geschiedenis van een game die ooit bestond, maar nooit werd uitgebracht. Het zou bijna poëtisch zijn als de nieuwe game uiteindelijk hetzelfde lot zou ondergaan. Niet dat fans dat hopen, natuurlijk. Integendeel.

Veel mensen zien juist enorm veel potentie in dit project. De Jurassic Park wereld is eigenlijk perfect voor een survivalgame. De spanning van raptors die door gebouwen sluipen, de dreiging van een T-Rex die plotseling opduikt, het idee dat je voortdurend kwetsbaar bent. Het zijn elementen die in theorie perfect passen bij een first person survivalervaring.

Bovendien speelt de game zich af in het originele park uit de film van 1993. Dat betekent iconische locaties zoals het bezoekerscentrum, de jungle van Isla Nublar en waarschijnlijk ook plekken die we alleen kort in de film zagen. Voor fans van de franchise is dat een enorme aantrekkingskracht.

Maar zonder nieuwe beelden of concrete informatie blijft alles voorlopig vooral speculatie.

Het is goed mogelijk dat Saber Interactive simpelweg de tijd neemt om de game echt goed te krijgen. Dat zou eerlijk gezegd ook de beste uitkomst zijn. In een tijd waarin veel games te vroeg worden uitgebracht en vervolgens maandenlang moeten worden gerepareerd met patches, is het misschien juist verstandig om stil te blijven totdat het product echt klaar is om te laten zien.

Aan de andere kant leeft een game ook bij de gratie van hype en communicatie. Fans willen updates, nieuwe beelden, of op zijn minst een indicatie van waar het project staat. Wanneer die communicatie te lang uitblijft, ontstaat er vanzelf onzekerheid.

En dat is precies waar Jurassic Park: Survival zich momenteel bevindt.

Het is een game met enorm veel potentieel, gebaseerd op een van de grootste filmfranchises ooit. De eerste trailer wist precies de juiste snaar te raken bij fans. Maar inmiddels is het vooral stil geworden rondom het project. Komt de game uiteindelijk uit? Waarschijnlijk wel. Maar wanneer, dat blijft voorlopig een raadsel.

Misschien zien we hem volgend jaar verschijnen. Misschien duurt het nog jaren. Of misschien verschijnt er binnenkort ineens een nieuwe trailer die laat zien dat alles toch verder is dan we denken.

Tot die tijd blijft Jurassic Park: Survival een beetje een mysterie. Een game waar fans nieuwsgierig naar blijven, maar waar we nog steeds verrassend weinig van weten. En ergens past dat misschien ook wel een beetje bij Jurassic Park zelf. Want in die wereld weet je tenslotte ook nooit precies wat er achter de volgende boom staat.

