Opiniestuk: De Pokémon TCG markt

Enige tijd geleden sprak ik in mijn vorige opiniestuk over de Ascended Heroes set. Nu dat de geplande releases van deze set achter de rug zijn wil ik graag een terugblik werpen op de set en de huidige TCG markt.

Rise to a new challenge

Na meerdere keren vroeg op te hebben gestaan om een half uur voor opening voor de deuren van de lokale Pokémon TCG winkel te gaan staan mag ik van geluk spreken dat ik geen enkele keer met lege handen thuis kwam. Meerdere ETBs, EX boxen, poster collections en booster bundles hebben hun seal verloren aan mijn handen. Je zou denken dat de videos van indrukwekkende pulls inmiddels klaarstaan maar nee. Na ongeveer 150 pakjes bleven de grote pulls mij ontwijken. Bij het openen van de 2 poster collection trok ik welgeteld 3 (voor mij) nieuwe kaarten waaronder 2 reverse holo’s. Langzaam aan voelde ik steeds minder enthousiasme bij het openen van de boxes. Iedere verzamelaar weet dat het vaak verstandiger is om de kaarten los te kopen maar de Ascended Heroes pulls lijken een nieuw hoogte/dieptepunt te zijn voor de Pokémon TCG markt. Enkele kaarten die nu al de duizend euro overstijgen en nog niet vertragen geven mij nu al slapeloze nachten.

De fanbase lijkt dan ook verdeeld te zijn in twee kampen. Aan de ene kant zegt men dat er een Pokémon TCG bubbel is, dat deze set nog twee jaar geprint gaat worden en dat prijzen zullen zakken. Aan de andere kant de investeerders die massaal op zoek zijn naar boxen omdat dit volgens hen een van de beste sets ooit is die nooit meer gaat zakken. Ik weet het zelf niet. Als iemand die al tientallen jaren meeloopt in de hobby heb ik het nog nooit zo erg gezien als dat het nu is. “Rise to a new challenge” lees ik op de achterkant van de laatste booster bundle. Misschien is de grootste challenge wel het aan de pakjes komen zelf. De booster bundle is dan ook inmiddels 2 keer zo duur als MSRP.

Met een vies scalperig gevoel laat ik de bundle dan ook dicht. Mijn geluk met pulls is simpelweg niet genoeg geweest om het openen van deze box te verantwoorden. Misschien dat ik deze ergens op een beurs ruil voor kaarten die ik mis. Mocht je denken dat het wel mee zal vallen: dat dacht ik ook. Toen op Bol.com de booster bundles verschenen wist ik na 3 uur eenhoorn afbeeldingen (pagina niet gevonden) en te strijden met producten die uit mijn winkelwagentje werden verwijderd toch te slagen. De booster bundle van Bol is echter nooit aangekomen maar staat wel als bezorgd aangegeven. Ik verwacht hier niet veel van. Bol geeft mij aan dat ik vier werkdagen moet wachten. Zou het al leiden tot een terugbetaling, dan is dat natuurlijk niets vergeleken met de huidige waarde van de box.

De community

Wat ik zo jammer vond aan die ochtenden voor de winkel is het totale gebrek aan Pokémon TCG community. De winkelmedewerker waarschuwde meerdere keren dat men niet zou aarzelen om voordringende mensen de winkel uit te zetten. Ieder voor zich, dat is de nieuwe Pokémon TCG community.

Gelukkig is de Pokémon TCG community er nog wel. Dankzij mensen in mijn kring kwam ik terecht bij een klein winkeltje in Dongen: CoCo, waar eigenaar Jorn mij flink heeft geholpen met mjin verzameling. Vriendelijke prijzen voor losse kaarten, fijne sfeer en de mogelijkheid om kaarten te ruilen. Dat is wat ik heb gemist. Waar het openen van pakjes mij niets anders dan teleurstelling en frustratie bracht, brengen bezoeken aan CoCo het plezier in de hobby terug. Via social media heb ik ook al enkele ruildeals kunnen maken.

De Master set

Ik geef niet op. Nu dat ik zo ver ben gekomen zal ik blijven kijken naar losse Pokémon TCG kaarten in de hoop de master set te voltooien, wat de markt ook doet. Ergens moet een plafond zijn. Ik verwacht niet dat de duizend euro kaarten veel zullen zakken, al hoop ik dat ze niet veel verder zullen stijgen. Met een huidige marktwaarde van rond de 7000 euro is dit veruit de moeilijkste set om compleet te maken en zal Ascended Heroes de geschiedenis in gaan als een van de meest controversiele Pokémon TCG sets ooit.