Guild Wars: Reforged binnenkort speelbaar op mobile

Mobile gaming blijkt toch te werken voor velen, dat bewijzen games als The Division: Resurgence, Runescape en Destiny: Rising wel weer. Ook ArenaNet gaat eraan geloven, zij porten de Reforged versie van Guild Wars deze zomer nog naar mobile!

Eerder zagen we Guild Wars: Reforged al verschijnen met een vernieuwde UI, betere Questing hulp en nog veel meer. Ook was de game vanaf dat moment Steam Deck Verified en kon je eindelijk deze klassieker met controller spelen. Nu is het ook tijd voor mobiele gamers om hun slag te slaan. Waarom werkt dit zo goed? Nou: cross progression! Je kan jouw characters gewoon spelen op je mobiele telefoon of tablet, als je maar Android of iOS hebt. Sterker nog, je kan je vanaf nu hier pre-registeren op de Google Play Store.

De UI is volledig re-reforged om te werken met jouw touchscreen en dit geldt uiteraard ook voor de controls. Spelers gissen dat de hoeveelheid updates die deze game krijgt uiteindelijk zal resulteren in volledig nieuwe content. Maar voor nu krijgen we in ieder geval een mobile variant. Uiteraard gaan wij de mobile versie van deze game spelen tegen die tijd en komen we terug met onze bevindingen! Een officiële datum is er nog niet, maar de game zal deze zomer verschijnen.