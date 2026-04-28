Powerwash Simulator en Star Wars gaan onverwachte samenwerking aan

Het is misschien wel een van de meest onverwachte samenwerkingen in lange tijd. Het ontspannende schoonmaakspel PowerWash Simulator 2 slaat namelijk de handen ineen met een van de grootste sci-fi franchises ooit: Star Wars. De nieuwe DLC laat spelers letterlijk het vuil uit het sterrenstelsel spuiten.

In de aankomende uitbreiding krijgen spelers de kans om iconische locaties en voertuigen uit het Star Wars-universum schoon te maken. In een eerste teaser zijn al verschillende herkenbare plekken te zien, waaronder de ijzige vlaktes van Hoth en de woestijnplaneet Tatooine, waar onder andere het ouderlijk huis van Luke Skywalker staat. Ook lijkt een enorme Imperial Star Destroyer onderdeel te zijn van de schoonmaakmissies.

Daarnaast kunnen spelers ook verschillende voertuigen uit het universum onder handen nemen. In de teaser is bijvoorbeeld te zien hoe een X-Wing wordt schoongespoten, waarna het schip uiteindelijk weer wegvliegt. Het geeft de DLC een grappige twist, alsof je in feite een soort “ruimte car wash” runt midden in het Star Wars-universum.

Strap yourselves in, Washers. We're needed in a galaxy far, far away ✨ The STAR WARS Pack is coming to PowerWash Simulator 2, Summer 2026 for PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 and Nintendo Switch 2 💦 Available to wishlist now!

In de uitbreiding kruipen spelers in de rol van P0-W2, een Class Five schoonmaakdroid. Wat begint als een normale schoonmaakopdracht, loopt volgens de beschrijving al snel uit de hand. De droid wordt namelijk ingeschakeld voor allerlei klusjes die te maken hebben met de strijd tussen the Empire en de Rebellen. De DLC speelt zich af tijdens de gebeurtenissen van de originele trilogie, dus rondom de films Star Wars: A New Hope, Star Wars: The Empire Strikes Back en Star Wars: Return of the Jedi.

Zoals je van PowerWash Simulator gewend bent, draait alles om het detailwerk. Met een speciale power washer trek je er op uit om vuil, zand en ruimtegruis van allerlei objecten en locaties te verwijderen. Volgens de ontwikkelaars van het spel, FuturLab, krijgen spelers daarbij een aangepaste “galactische” power washer die krachtig genoeg is om zelfs het meest hardnekkige vuil uit het sterrenstelsel weg te blazen.

Tijdens de campagne reizen spelers langs verschillende locaties uit de Outer Rim, waarbij je alles van dichtbij kunt bekijken terwijl je het schoonmaakt. Dat is eigenlijk precies waar de kracht van de game ligt. Door het tempo laag te houden en spelers de tijd te geven om alles stukje bij beetje schoon te spuiten, ontdek je details van de wereld die je normaal misschien niet eens zou opmerken.

Net als in de basisgame kun je de DLC zowel alleen als samen met anderen spelen. De campagne is solo te doorlopen, maar je kunt ook samen met vrienden aan de slag. In Free Play kun je zelfs met maximaal vier spelers tegelijk het vuil uit de galaxy verwijderen.

De Star Wars-DLC voor PowerWash Simulator 2 staat gepland voor deze zomer. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar de uitbreiding kan inmiddels wel al op verschillende platforms op je wishlist gezet worden.

