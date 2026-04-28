Steam Controller verschijnt op 4 mei 2026

De gloednieuwe Steam Controller komt uit op 4 mei 2026 en gaat je net geen honderd euro kosten. De vernieuwde controller van Steam zou gelijktijdig met andere Steam-producten moeten lanceren, maar die zijn uitgesteld wegens tekorten in componenten.

Voor € 99 heb je binnenkort een Steam Controller. Een aardig fikse prijs, maar vergeleken met andere moderne controllers is deze vernieuwde Steam Controller niet heel veel duurder. In ruil voor die extra euro’s krijg je wel enkele belangrijke upgrades die de langdurigheid van de Steam Controller bevorderen.

Zo komt de controller met de volgende features:

magnetische analoge sticks (TMR) om stick drift te voorkomen

alle invoeropties om je hele Steam-bibliotheek te spelen (inclusief gyro)

4 haptische motoren voor high-definition vibratie

batterij van 8,39 Wh voor meer dan 35 uur aan speeltijd

Steam Controller Puck (inclusief USB-kabel) voor een plug-and-play draadloze verbinding met lage latentie en gemakkelijk magnetisch opladen

De controller werkt op pc, laptop, Steam Deck en in de toekomst ook op Steam Machine en Steam Frame

De Steam Controller Puck die wordt meegeleverd heeft twee functies. Enerzijds is het bedoeld om de controller mee op te laden tussen speelsessies door, maar het dient tegelijkertijd ook als een transmitter. Het is dus ook je “USB dongle” om de controller met een apparaat te verbinden. Naast dze verbinding ondersteunt de controller ook verbinding met Bluetooth en USB. In eens lijkt dat prijskaartje van 99 euro niet meer zo duur.

Excited to announce our @Steam Controller arrives on Steam May 4th at 10 a.m. PT. Learn more and wishlist here: https://t.co/X8cETMRY3N — Valve (@valvesoftware) April 27, 2026

Je kunt de nieuwe controller van Steam vanaf 4 mei om 19:00 uur bestellen voor € 99 via de officiële Steam Store.