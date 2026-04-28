Steam Controller verschijnt op 4 mei 2026

HardwareNieuws 37 Jordy Gerritse 28 april 2026

Steam controller

De gloednieuwe Steam Controller komt uit op 4 mei 2026 en gaat je net geen honderd euro kosten. De vernieuwde controller van Steam zou gelijktijdig met andere Steam-producten moeten lanceren, maar die zijn uitgesteld wegens tekorten in componenten.

Voor € 99 heb je binnenkort een Steam Controller. Een aardig fikse prijs, maar vergeleken met andere moderne controllers is deze vernieuwde Steam Controller niet heel veel duurder. In ruil voor die extra euro’s krijg je wel enkele belangrijke upgrades die de langdurigheid van de Steam Controller bevorderen.

Zo komt de controller met de volgende features:

  • magnetische analoge sticks (TMR) om stick drift te voorkomen
  • alle invoeropties om je hele Steam-bibliotheek te spelen (inclusief gyro)
  • 4 haptische motoren voor high-definition vibratie
  • batterij van 8,39 Wh voor meer dan 35 uur aan speeltijd
  • Steam Controller Puck (inclusief USB-kabel) voor een plug-and-play draadloze verbinding met lage latentie en gemakkelijk magnetisch opladen
  • De controller werkt op pc, laptop, Steam Deck en in de toekomst ook op Steam Machine en Steam Frame

De Steam Controller Puck die wordt meegeleverd heeft twee functies. Enerzijds is het bedoeld om de controller mee op te laden tussen speelsessies door, maar het dient tegelijkertijd ook als een transmitter. Het is dus ook je “USB dongle” om de controller met een apparaat te verbinden. Naast dze verbinding ondersteunt de controller ook verbinding met Bluetooth en USB. In eens lijkt dat prijskaartje van 99 euro niet meer zo duur.

Je kunt de nieuwe controller van Steam vanaf 4 mei om 19:00 uur bestellen voor € 99 via de officiële Steam Store.

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk.

