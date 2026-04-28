The Division Resurgence nu ook officieel speelbaar op PC

The Division Resurgence is Ubisoft’s gratis The Division-game die onlangs verscheen voor mobiele apparaten. Populaire Android-emulatoren gingen snel aan de slag om de game speelbaar te maken via pc, maar Ubisoft komt nu met een eigen oplossing.

The Division Resurgence is nu officieel speelbaar op pc via Ubisoft Connect. De game is ook nog steeds speelbaar via Android- en iOS-apparaten. Je kunt met hetzelfde account verder spelen als je deze hebt verbonden aan Ubisoft Connect.

Eerder deze maand bespraken we de gratis Ubisoft-lootershooter al in onze review. Hier hebben we een paragraaf besteed aan de staat van de game via emulatoren. Hierin concludeerden we dat de game met kleine tekortkomingen prima speelbaar is via een emulator en het zelfs mijn favoriete manier was om de game te spelen. Destijds waren er nog geen plannen bekend over een pc-versie of een officieel ondersteunde emulatorversie (zoals we hebben gezien met Destiny Rising).

— The Division Resurgence (@TheDivMobile) April 28, 2026

Tot vandaag dus. Ubisoft is vooralsnog vastberaden om van The Division Resurgence een succesverhaal te maken. Hier waren we in onze review voorzichtig optimistisch over, maar de toevoeging van een officiële pc-versie draagt hier zeker aan bij. Ga je de game nu wél spelen?