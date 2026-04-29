Review | beyerdynamic DT 990 PRO X

Beyerdynamic die een gaminglijn heeft, is niet iets nieuws in de audio industrie. Een gaming lijn is juist een uitbreiding naar een grotere markt en publiek. Toch is niet iedereen bekend met het bedrijf en hun échte achtergrond, namelijk studio apparatuur. Zo nemen we vandaag een kijkje naar de DT 990 PRO X.

Gaming headsets zijn nog niet heel lang op de markt als we kijken naar de historie van audio apparatuur. Voordat gaming headsets mainstream werden, draaide bijna alle audiotechniek om professionele toepassingen zoals studio’s, repetitieruimtes en live‑optredens.

De beyerdynamic DT 990 PRO X past precies in die traditie: een hoofdtelefoon die oorspronkelijk is ontworpen voor serieuze audioanalyse, maar inmiddels ook creators en zelfs gamers aanspreekt die meer willen dan standaard geluid.

De beyerdynamic DT 990 PRO X

De DT 990 PRO X voelt een beetje alsof je je favoriete muziek, game of filmwereld in HD‑vision binnenstapt: alles klinkt helder, ruim en natuurlijk. De DT 990 PRO X is een hoofdtelefoon met een open-back design.

Een open-back design betekent dat de oorschelpen aan de achterkant open zijn. De functie hiervan? Alles klinkt alles veel natuurlijker en biedt je een breder audiospectrum dankzij de STELLAR.45 drivers, alsof je écht tussen de audiogolven vliegt in plaats van dat het geluid tegen je oren wordt geperst. Je hoort daardoor kleine details die je normaal mist, specifieke details en effecten in muziek maar ook bijvoorbeeld meer omgevingsgeluid in games. Hij gebruikt een 48‑ohm driver, wat in normale‑mensentaal gewoon betekent dat je hem overal op kunt aansluiten zonder gedoe: je audio‑interface, maar ook rechtstreeks op je computer of laptop. Je hoeft dus geen dure versterker te hebben om goed geluid te krijgen.

De hoge tonen klinken helder en fris, de lage tonen zijn aanwezig zonder te overheersen, en het geheel voelt alsof je een soort “audio‑bril” opzet die alles scherper maakt. De oorkussens zijn gemaakt van velours en zijn zacht maar blijven goed zitten tijdens lange sessies.

De DT 990 PRO X is een bedrade hoofdtelefoon die gebruik maakt van een Mini-XLR aansluiting in de oorschelp, en aan de andere kant een 1/4″ aansluiting die om te toveren is tot een standaard 3.5mm audio jack. Deze kabel is tevens afneembaar waardoor het mogelijk is om deze te vervangen. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat dit geen hoofdtelefoon is voor opnames in die in dezelfde ruimte worden gehouden, want het geluid lekt naar buiten.

De open-back constructie is tevens ideaal voor omgevingsgeluid, het horen van je deurbel tijdens het gebruik is namelijk mogelijk. Voor muziek luisteren, editen, gamen of gewoon genieten van superhelder geluid tijdens dagelijks gebruik is dit echt een super ervaring.

Go-to voor alles dagelijks

De beyerdynamic DT 990 PRO X is inmiddels mijn go‑to hoofdtelefoon voor vrijwel alles wat ik doe, vooral omdat hij zo neutraal en gedetailleerd klinkt. Dat is enorm handig wanneer ik gitaarwerk of vocals aan het opnemen ben. Elk detail en nuance is goed te horen wat van belang is en ook meer efficiëntie biedt in de studio.

Het allerfijnste aan de DT 990 PRO X is dat ik hem met gemak uren draag zonder dat ik het doorheb; het is echt zo’n headset waarbij je halverwege de dag ineens beseft dat hij nog steeds op je hoofd zit. Hij zit zo los dat hij soms wel een klein beetje kan verschuiven op je hoofd, maar strak genoeg om er niet vanaf te vallen.

En het mooiste is dat hij gewoon werkt zonder gedoe: geen apps, geen software, geen externe versterkers, gewoon analoog inpluggen en gaan. Dat plug‑and‑play is persoonlijk hemels en iets dat we tegenwoordig steeds minder zien, terwijl het alleen maar makkelijker maakt om meteen in muziek of games te duiken.

Op computers werkt de DT 990 PRO X fantastisch, maar op consoles merk je dat hij niet specifiek voor gaming is ontworpen. De drie meter lange kabel is ideaal om weg te werken in je set-up zoals je bureau, maar minder handig wanneer je op de bank zit.

Daarnaast is het geen headset maar een hoofdtelefoon, dus zonder microfoon voor partychat. Het geluid is geweldig, maar qua gebruiksgemak merk je al snel dat hij meer thuis is in een pc‑ of studio‑omgeving dan in een console‑setup. Ben je een console gamer dan kun je beter voor de MMX 150 Wireless of de MMX 230 Wireless kiezen, die wij onlangs ook gecheckt hebben!

Verhouding van prijs‑kwaliteit

De DT 990 PRO X zit in een prijsklasse die hoger ligt dan de meeste hoofdtelefoons, vooral als we kijken naartypische gaming headsets. Wél ligt deze lager dan high‑end studio of audiophile gear.

Voor de prijs krijg je een hoofdtelefoon met professionele bouwkwaliteit, een open‑back geluidsbeeld dat je normaal alleen in duurdere modellen ziet en een driver die zowel detail als comfort levert. Voor gamers die vooral explosieve bas willen of een ingebouwde microfoon nodig hebben, is dit niet de beste keuze.

Maar voor creators, muzikanten, editors en gamers die écht waarde hechten aan helderheid, detail en een natuurlijk geluidsbeeld, is de prijs meer dan gerechtvaardigd. Je betaalt niet voor gimmicks, maar voor pure audiokwaliteit die jaren meegaat.

Verdict

De beyerdynamic DT 990 PRO X is een hoofdtelefoon die duidelijk uit de studiowereld komt, maar verrassend goed werkt voor iedereen die audio serieus neemt. Hij is comfortabel, gedetailleerd, makkelijk aan te sturen en levert een luisterervaring die je niet snel vergeet. Niet ideaal voor console‑gebruik of situaties waarin je een microfoon nodig hebt, maar als allround hoofdtelefoon voor muziek, pc‑gaming en creatief werk is dit een absolute topper.

De beyerdynamic DT 990 PRO X is te verkrijgen via de officiële webwinkel voor €199,-