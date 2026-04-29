Review | GXTrust Forta Wireless Gaming Headset

Drie jaar na zijn bekabelde broertje komt de grote, stoere draadloze Forta Wireless Gaming Headset om de hoek kijken. Voor dubbel de prijs heb je een Forta gaming headset zonder snoer met zo’n 55 uur aan batterij. Zeg het maar, budgetgamer. Blijven we bedraad spelen, of stappen we over?

GXTrust en PlayStation slaan opnieuw de handen ineen voor een officieel gelicenseerde PlayStation-headset. Ditmaal een draadloze! Dat is best een prestatie, want als je een beetje op de hoogte bent van PlayStation’s licentiestructuur, weet je dat draadloos een kostbare troef is in handen van PlayStation. Deze delen ze nu in ieder geval dus met PlayStation voor de Forta-headset. In 2023 verscheen hier al een bekabelde versie van. Hier lees je onze review over de bekabelde versie. De draadloze variant is iets duurder, maar daarmee reken je wel af met die vervelende kabel die overal aan vast blijft hangen. De draadloze Forta wordt aangeboden voor een adviesprijs van € 79,99 en is daarmee nog steeds scherp geprijsd, al klim je met deze prijs toch al snel tegen het middensegment aan.

Prima geluid

Als je bekend was met de voorgaande Forta-headset, dan weet je wat je mag verwachten van het geluid van de Forta Wireless Gaming Headset. Deze is nagenoeg onveranderd gebleven. Het is een echte PlayStation 5-headset die dankzij de 50mm-drivers een vol en vooral explosief geluid levert. Het geluid is wel vrij rauw. Je kunt de nuance in verschillende tonen en klanken niet het beste onderscheiden, maar de 3D-audio werkt dan weer wel heel erg goed. Het voordeel van deze officieel gelicenseerde headset is dan ook dat GXTrust dit met PlayStation heeft getest om ervoor te zorgen dat dit direct lekker werkt op je PlayStation. En eerlijk is eerlijk, die 3D-audiotoepassing werkt gewoon goed.

Wat dat betreft kun je over de prijs zeker niet klagen over het geluid in deze headset. Ja, het is heel rauw, maar heel veel meer moet je ook niet verwachten in deze prijsklasse. De goed werkende 3D-audio maakt deze ervaring nog net iets zoeter.

Comfort en bouwkwaliteit

Alles komt met een prijs en zo zit dat ook met de GXTrust Forta Wireless Gaming Headset. Op dit vlak scoort deze headset namelijk een stuk minder goed. Qua vorm en materiaal lijkt deze headset namelijk sterk op zijn voorganger. Het is een hele lichte headset die voornamelijk van plastic is gemaakt. Het is een hele stugge headset die niet al te flexibel is, waardoor ik deze headset eigenlijk helemaal niet comfortabel vind zitten. Ik draag een headset vaak met een schelp op mijn oor en de andere schelp voor mijn oor, zodat ik niet helemaal afgezonderd ben van de echte wereld. Dat is met deze headset bijna niet te doen, omdat deze zo stug is. Maar ook als je de headset draagt zoals het hoort, vind ik het een van de minst comfortabele headsets die ik in jaren heb gedragen. Althans, in deze prijsklasse.

Naast de omhulsels die van hard plastic zijn gemaakt, vind je verschillende stoffen delen op de headset. De oorkussens en hoofdband zijn voorzien van stoffe kussens, waarbij de zijkantjes van de oorkussens een soort nepleren afwerking hebben voor een fraai design. Op dat vlak is de headset best mooi en minimalistisch ontworpen in de kleuren die je kent van de PlayStation 5, met een PS-logo op beide oorschelpen.

Aan de onderkant van de schelpen vind je verschillende ingangen en opties. Zo heeft de linkerschelp een ingang voor de afneembare microfoon, een ingang voor de 3,5 mm audiokabel, een volumewiel en een schuifje om de microfoon aan en uit te zetten. Aan de rechterschelp van de headset zit een aan- en uitknop en een USB-C-poort om de headset mee op te laden. De meegeleverde oplaadkabel is 1 meter lang, of beter gezegd, 1 meter kort. Dus laad de headset op tijd op om niet zonder batterij te komen zitten.

Microfoon

De microfoon is afneembaar. Heb je hem niet nodig? Trek hem er dan uit, zodat het microfoonarmpje niet voor je gezicht hangt. Over de microfoon zelf kunnen we vrij kort zijn: het doet zijn werk en daar heb je alles mee gezegd. Het is geen geweldige microfoon en geeft best een hol geluid, maar je bent wel gewoon verstaanbaar voor al je medespelers.

Budget genoeg?

Met € 79,99 betreedt GXTrust bijna het middensegment als het aankomt op gamingheadsets. Is dit nog steeds een echte budgetoptie? Want als we zo naar de headset kijken en luisteren, dan krijg je toch echt nog wel die budgetfeatures die je terugvindt op de Forta Gamingheadset van drie jaar geleden. De dikke batterij die 55 uur meegaat is wel een flinke bonus, maar dat redden de meeste andere draadloze headsets ook wel. Die zijn vaak wel een stukje duurder, maar de laatste tijd zien we ook veel aanbiedingen van draadloze headsets die stukken beter zijn. Dan heb je voor een vergelijkbare prijs namelijk wel een echte middenklasser. Het is op dit moment dus lastig om de nieuwe Forta Wireless Gaming Headset echt aan te raden, tenzij die ook een keer in de aanbieding verschijnt. Hadden GXTrust en PlayStation met de 30th Anniversary samengewerkt aan een uitvoering in de klassieke kleurstelling, had dit misschien net het zetje kunnen zijn dat de headset nodig had om harten te winnen.

Verdict

De GXTrust Forta Wireless Gaming Headset voor PlayStation valt een beetje tussen wal en schip. Hij mist nét de finesse van het middensegment, maar voelt tegelijkertijd aan de prijzige kant voor wat je krijgt. De accuduur, verrassend krachtig geluid en 3D-audio zijn duidelijk grote pluspunten, maar daar blijft het grotendeels bij. Op andere vlakken weet de headset weinig indruk te maken. Een paar jaar geleden was dit in bekabelde vorm waarschijnlijk een sterke deal geweest, maar in het huidige landschap, met betere alternatieven voor een vergelijkbare prijs, is het lastig om deze headset echt aan te bevelen.