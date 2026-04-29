Windrose kondigt roadmap aan – Ashlands komt over minimaal 6 maanden

Eerder vierde Windrose het behalen van een miljoen sales. Vandaag was het tijd voor de ontwikkelaar om hun toekomstplannen voor de game aan te kondigen. Zo komen we erachter dat de nieuwe uitbreiding, Ashlands, nog ongeveer 6 maanden op zich laat wachten.

Met honderdduizenden dagelijkse spelers hebben Kraken Express en PocketPair een boel te vieren. Ze wilde al deze spelers dan ook vrij snel inlichten over hun toekomstplannen. Er komt namelijk een boel aan! De ontwikkelaar kondigt dit aan op Steam.

Zo is de studio momenteel bezig met bug fixes, connectivity issues en andere stabiliteit dingetjes. Ze zijn nu voornamelijk van alles aan het testen, zodat er zo snel mogelijk een boel gerepareerd kan worden. Dat terwijl de game toch wel al aardig goed loopt.Ze doen er alles aan om het deze, uiterlijk volgende week, nog te fixen.

Zodra ze hiermee klaar zijn, gaat het tij keren, want dan gaat de studio kijken naar nieuwe content. Ze houden hierin ook rekening met de wensen en ideeën van spelers, maar hebben zelf meer dan genoeg inbreng voor Ashlands. Het zal minimaal 6 maanden gaan duren, maar ze willen de update dan ook echt de moeite waard gaan maken.