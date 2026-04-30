Cyberpunk TCG nog open voor late backing

De Cyberpunk TCG van WeirdCo heeft 24 miljoen opgehaald. Toch is de kickstarter nog open voor late backers.

Cyberpunk TCG: waarom nu nog backen?

WeirdCo wil de beta products naar vraag printen. Dat wil zeggen dat iedereen die zich nu nog aansluit bij de late backers op een beta box reward tier de box sowieso zal krijgen. In deze boxes zitten een aantal exclusieve items. De Kickstarter geeft meer informatie over de verschillende tiers.

Onlangs hebben WeirdCo CEO Luohan Wei en creative director Jonny Erner meer losgelaten over de inspiratie achter de Cyberpunk TCG. Volgens hen begon deze namelijk bij Edgerunners, de populaire animatie gebaseerd op de Cyberpunk universe. Beide geven aan veel te zien in de Cyberpunk universe en er nog veel verhalen mee te kunnen vertellen. De TCG begon dan ook met een verhaal. WeirdCo heeft hierin nauw samengewerkt met CD Projekt Red omdat hun ervaring met de populaire Witcher cardgame, Gwent, daarbij enorm hielp. De TCG moet voelen als Night City op tafel.

Accessibility zal hierin een key feature worden. Het moet een trading card game worden die toegankelijk zal blijven voor mensen die geen ervaring met TCGs hebben.

De momentum die de TCG op dit moment heeft lijkt veelbelovend. Er zijn echter mensen die zich zorgen maken om de staying-power van de card game. Dat is niet geheel onterecht. We hebben al meerdere Kickstarter TCGs zien komen en gaan.

Op dit moment zijn er nog maar weinig websites waarop de Cyberpunk TCG te koop is. Cardforge heeft de producten online staan, maar voorraad lijkt er niet te zijn. Wij hopen nog steeds in aanmerking te komen voor de content creator box en zullen dan ook op zoek gaan naar een Nederlandse Community rondom de TCG. Naar verwachting zullen de eerste producten in Q3 2026 uitkomen. De rest zal volgen in Q4.