Pokémon TCG: Mega Evolution Pitch Black release bekend

We hebben de aankomende TCG set, Chaos Rising, nog niet in handen maar de volgende TCG set is alweer aangekondigd. Pokémon TCG Mega Evolution Pitch Black verschijnt op 17 juli 2026.

Pokémon TCG: Pitch Black

De nieuwe Pokémon TCG uitbreiding bevat meer dan 115 kaarten. Zoals eerder genoemd dus weer een kleinere set. De set zal meer dan 20 trainer kaarten en 35 special illustration kaarten van zowel trainers als Pokémon bevatten.

Deze keer staat Mega Darkrai in de spotlight. Daarnaast Mega Zeraora ex, Mega Chandelure ex en Mega Excadrill ex.

Het release schema lijkt af te wijken van de meeste jaren, en dat van 2025 te volgen. Op die basis zal de volgende Engelse set, die om Mega Rayquaza lijkt te draaien, in september verschijnen. Zo zit er elke keer 2 maanden tussen de sets in.