Review | Super Mario Bros. Wonder + Samen naar het Bellabel Park (Switch 2 Edition)

Super Mario Bros. Wonder maakt eindelijk een verschijning voor de Switch 2. Geen update maar een volwaardige Switch 2 versie die de game meer detail geeft dan zijn oorspronkelijke release. Tegelijkertijd krijg je ook de nieuwe uitbreiding “Samen naar Bellabel Park” erbij voor meer speelplezier!

Super Mario Bros. Wonder was in 2023 al zo’n game waarvan je dacht: dit is precies waarom 2D‑Mario nog steeds relevant is. Fris, kleurrijk, chaotisch op de best mogelijke manier en vol van die typische Nintendo‑magie die je niet kunt uitleggen maar wel meteen voelt. Nu de game opnieuw verschijnt op de Nintendo Switch 2, is het bijna alsof Wonder eindelijk de hardware krijgt waar het destijds al naar snakte. De stijl is hetzelfde, de charme is hetzelfde, maar alles voelt scherper, sneller en rijker — alsof iemand de Wonder‑bloem zelf een upgrade heeft gegeven.

Super Mario Bros. Wonder houdt nog altijd stand omdat de basis simpelweg heel sterk is. De game zit bomvol slimme ideeën, varieert voortdurend en weet precies wanneer hij iets nieuws moet doen om je aandacht vast te houden. Daardoor voelt het spel niet als iets dat alleen maar op zijn naam leunt, maar als een platformspel dat nog steeds fris en levendig aanvoelt zelfs voor een “re-release”.

Super Mario Bros. Wonder, nu vloeiender, sneller en gedetailleerder

De upgrade van de Switch 2 versie merk je vrijwel direct. Wonder draait nu volledig stabiel op 60 frames per seconde in 4K een scherpte en levendigheid die bijna absurd goed aanvoelt. De verbeterde belichting zorgt ervoor dat zelfs bekende levels een nieuwe diepte krijgen, zonder dat de charme van de originele stijl verloren gaat., zelfs tijdens de meest chaotische Wonder‑bloem‑momenten waarin het hele level verandert in een psychedelische fever dream. Laadtijden zijn praktisch verdwenen omdat de levels binnen een seconde zijn geladen. De nieuwe haptics van de Switch 2 voegen een subtiele maar heerlijke laag aan detail toe. Je voelt het verschil tussen een zachte bubbel, een lompe Olifant of de ritmische vibratie van een muziek‑level. Het is nooit overdreven, maar precies genoeg om je net iets dieper in de wereld te trekken.

Nintendo heeft ook een paar slimme verbeteringen toegevoegd die Super Mario Bros. Wonder moderner laten aanvoelen dan zijn oorspronkelijke release. De online co‑op maakt gebruik van rollback‑netcode, waardoor het voor het eerst echt speelbaar is zonder haperingen of vertraagde inputs. Ook lokaal merk je dat de game soepeler loopt; de camera volgt spelers beter en zelfs met vier man tegelijk blijft alles strak en overzichtelijk. De combinatie van betere performance en betere tracking maakt co‑op chaotisch op de goede manier, niet op de frustrerende manier.

Kleine toevoegingen met grote impact

Je reist naar Bellabel Park, een nieuw gebied in het Bloemenrijk, waar je met anderen allerlei minigames, proefjes en multiplayer-activiteiten kunt doen. Ook voegt de uitbreiding nieuwe content toe, zoals extra speelbare elementen, trainingen en de nieuwe badges en dubbelbadges die je tijdens het spel voordelen kunnen geven.

De uitbreiding draait dus minder om een compleet nieuw hoofdverhaal en meer om extra speelplezier, variatie en redenen om de game opnieuw op te pakken. Voor spelers die vooral van Mario genieten met vrienden of familie, is dat precies de extra laag die het leuk maakt

Naast Bellabel Park voegt deze Switch 2-editie ook een paar slimme nieuwigheden toe die de gameplay net wat meer kleur geven. De badges zijn daarbij de opvallendste toevoeging, omdat ze de manier waarop je speelt echt kunnen veranderen. Ze geven je extra mogelijkheden en zorgen ervoor dat je levels op een andere manier kunt benaderen, wat vooral leuk is als je de game al kent en iets nieuws zoekt.

Deze toevoegingen voelen niet als zomaar een extra zonder echte bedoeling, maar als kleine ingrepen die precies genoeg doen om de ervaring frisser te maken. Het blijft gewoon Super Mario Bros. Wonder zoals je het kent, maar met net wat meer speelruimte en variatie. Voor oude spelers is dat precies het soort bonus dat het opnieuw spelen de moeite waard kan maken.

Verder is het nu ook mogelijk om met Rosalina te spelen, weet je wel.. die van de nieuwe Super Mario Galaxy movie! Speel je als Rosalina en wil je verder in de co-op feature, dan speelt je co-op partner als Luma, hoe leuk is dat!

Verdict

Super Mario Bros. Wonder komt in de Switch 2 variant pas echt tot leven. Waar ik met de originele release al plezier had door de frisse blik aan de traditionele Mario side scroller, heb ik met de Switch 2 variant nog meer plezier gehad bij het opnieuw doorspelen van de levels. Het speelt allemaal net iets fijner en de game heeft nét wat meer detail waardoor de ervaring nog beter wordt.

Voor spelers die al bekend zijn met Super Mario Bros. Wonder is deze Switch 2-editie vooral interessant als je houdt van de wereld van Wonder en graag iets extra’s wilt zonder een volledig nieuw spel te kopen. De basis blijft geweldig, Bellabel Park geeft een leuke draai aan de ervaring, en de technische verbeteringen zijn zeker meegenomen.

Super Mario Bros. Wonder (Switch 2 Edition) is te verkrijgen voor €79,99 — Ben je al in het bezit van de originele game, koop dan de upgrade pack voor €19,99.

Beide producten zijn te verkrijgen in de Nintendo eShop.