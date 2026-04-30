Star Wars: Galactic Racer komt uit op 6 oktober 2026

Fuse Games en Secret Mode hebben de releasedatum voor Star Wars Galactic Racer aangekondigd. De Star Wars racing-game komt op 6 oktober uit voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Er komt ook een speciale Collector’s Edition van de game.

In Star Wars Galactic Racer treden we in het intergalactische racepak van een snelheidsduivel terwijl we afreizen naar bekende planeten zoals Tatooine, Jakku, Ando Prime, Sentinel I en zelfs een hele nieuwe planeet die in deze game wordt geïntroduceerd: Lantaana.

De game krijgt verschillende soorten racing pods die unieke classes kennen waardoor ze anders van elkaar spelen. Verder kun je ze helemaal naar eigen smaak samenstellen om jouw eigen uitstraling berucht te maken in de melkweg.

Je kunt gaan racen met je pods in een uitgebreide singleplayer mode die je door het verhaal heen sleurt, maar je kunt je ook wagen aan multiplayer rondes waarin je het opneemt tegen andere racers.

Verschillende edities van Star Wars: Galactic Racer

De game verschijnt in drie verschillende edities: Standard, Deluxe en een fysieke Collector’s Edition. De Standard Edition start bij €59.99. Pre‑orders zijn nu beschikbaar.

Iedere pre‑order bevat een bonuslivery voor landspeeders, speeder bikes en skim speeders, met per platform een eigen kleurvariant. Daarnaast krijg je een Player Banner voor multiplayer.

De Deluxe Edition voegt drie extra voertuigen toe (de Kor Sarun Darc X landspeeder, Ciza T speeder bike en Rak S skim speeder), plus drie speciale Arcade‑events die deze machines op de proef stellen. Je krijgt ook een Deluxe Livery Pack, extra multiplayer‑banners en een digitale artbook met artwork van voertuigen, personages en locaties. De Deluxe Edition kost €79.99, en een upgrade wordt bij launch beschikbaar.

Voor de echte verzamelaars is er de Collector’s Edition, fysiek verkrijgbaar voor PS5, Xbox Series X|S en PC. Deze bevat een model van de Kor Sarun Darc X, een banner van kampioen Kestar Bool, twee pilot patches, een fysieke artbook, een steelcase en premium verpakking. Ook zit de volledige Deluxe‑content inbegrepen. De Collector’s Edition kost €159.99.

Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor verschillende platforms. — Digitale edities van de game zijn al te pre‑orderen, fysieke edities binnenkort via Bol.com of Mediamarkt.