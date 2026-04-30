Fuse Games en Secret Mode hebben de releasedatum voor Star Wars Galactic Racer aangekondigd. De Star Wars racing-game komt op 6 oktober uit voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Er komt ook een speciale Collector’s Edition van de game.

In Star Wars Galactic Racer treden we in het intergalactische racepak van een snelheidsduivel terwijl we afreizen naar bekende planeten zoals Tatooine, Jakku, Ando Prime, Sentinel I en zelfs een hele nieuwe planeet die in deze game wordt geïntroduceerd: Lantaana.

De game krijgt verschillende soorten racing pods die unieke classes kennen waardoor ze anders van elkaar spelen. Verder kun je ze helemaal naar eigen smaak samenstellen om jouw eigen uitstraling berucht te maken in de melkweg.

Je kunt gaan racen met je pods in een uitgebreide singleplayer mode die je door het verhaal heen sleurt, maar je kunt je ook wagen aan multiplayer rondes waarin je het opneemt tegen andere racers.

Star Wars Galactic Racer komt zowel digitaal als fysiek uit voor de consoles. Diehard pod-racing fans kunnen zelfs de Collector’s Edition vooruitbestellen. Deze komt met extra goodies, waaronder:

Een metaal schaalmodel van de Kor Sarun: Darc X Landspeeder

Kestar’s banner

Patches van Shade, een hoofdpersonage en de rival racer van de Galactic League

Een art-book met tacthig bladzijden met daarin nog niet eerder vertoonde artwork over de ontwikkeling van de game

Steelbook met kartonnen omhulsel met Deluxe Key Art

Alles komt samen in de Collector’s Edition box

Star Wars Galactic Racer komt uit op 6 oktober 2026. Je kunt de game nu al vooruitbestellen via digitale en deelnemende fysieke winkelketens.