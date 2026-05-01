Xbox gaat op 7 mei een blik in de toekomst geven

Xbox ziet veel veranderingen. Het vertrek van Sarah Bond en Phil Spencer, de komst van Asha Sharma en de duidelijkere strategie: terug naar de gouden jaren. Een aanvulling hierop zal op 7 mei verschijnen in de vorm van een dev update.

Project Helix, de toekomst voor het bedrijf, is al aangekondigd. Maar, zoals we al gemerkt hebben met de nieuwe beslissingen vanuit Asha Sharma, is het bedrijf niet meer aan het spelen – duidelijke visie en de golden years terugbrengen, dat is het doel. Een verlaging in de prijs van Game Pass en een boel andere harde beslissingen worden gemaakt.

Maar, Sharma wilt ons nog een blik in de toekomst geven. Dit zal op 7 mei plaats gaan vinden. We krijgen een update vanuit Xbox waarin ze transparant willen zijn over de toekomst, dichtbij en verder weg. Deze dev update staat meer in het kader van hardware en welke ontwikkelaars momenteel bezig zijn met welke games. Zie het als een check-in voor de fans. Of we meer gaan zien over Project Helix zelf, dat is nog niet zeker. Maar, het zou zeker een mooi moment zijn om Xbox fans van de eerste dag, die nog steeds met hun ogen op het merk gericht staan, in te lichten over de toekomst.

”In our first episode, we’ll review updates from GDC, including: the introduction of Project Helix with Chris Charla and Jason Ronald, a roundup of the newest Xbox developer tools from Travis Bradshaw, Shawn Hargreaves’ recap of the DirectX State of the Union including a deep dive into DirectStorage, a look at what’s coming in the Xbox Marketplace, and Xbox at GDC highlights from Annette Porter.”

Zondag om 11:00 komt onze nieuwe podcast online, waar we uitgebreid gaan praten over Xbox. Kijk je mee op onze YouTube of Spotify?