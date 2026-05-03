Marvel Tokon: Fighting Avengers fantastische nieuwe trailer

Tijdens EVO Japan 2026 is er voor de opkomende fighting game Marvel Tokon een nieuwe trailer aangekondigd! De nieuwe trailer van Marvel Tōkon: Fighting Avengers introduceert vooral twee karakter toevoegingen: Hulk en Black Panther (Shuri), die samen met Captain America en Iron Man het volledige Fighting Avengers‑team vormen.

De trailer, zet de Fighting Avengers centraal: een nieuw viertal dat een cruciale rol speelt in de verhaallijn rond de Challenge of the Champion, een intergalactisch toernooi dat de sterkste strijders van de planeet dwingt om hun waarde te bewijzen. Captain America leidt het team, terwijl Iron Man opnieuw zijn technologische veelzijdigheid toont. De echte nieuwkomers zijn echter Hulk en Shuri als Black Panther, die beiden uitgebreid in actie worden getoond.

Hulk verschijnt in een opvallende Savage Land‑variant, compleet met dinosaur armor. Zijn gameplay draait om brute kracht en de Gamma Gauge, een meter die zich vult naarmate hij kwader wordt. Wanneer deze vol is, activeert Hulk Gamma Rage, wat zijn snelheid en strength drastisch verhoogt en hem in staat stelt destructive aanvallen uit te voeren. Zijn moveset benadrukt overweldigende druk en het doorbreken van verdedigingen.

Black Panther (Shuri) brengt een totaal andere dynamiek. Ze vecht met de Spear of Bashenga, wat haar een mix van snelheid, precisie en mid‑range bereik geeft. Haar stijl is acrobatisch en agressief, met snelle richtingswissels en combo‑mogelijkheden die haar ideaal maken voor spelers die mobiliteit en finesse verkiezen boven raw power. De trailer toont haar als een zelfverzekerde, maar nog groeiende liedster van Wakanda.

New stage, story, theme in Marvel Tokon: Fighting Avengers

Naast de personages onthult de trailer ook de Wakanda‑stage, een visueel rijke arena die zowel de natuurlijke schoonheid als de technologische superioriteit van het land weerspiegelt wat wij onderhand zo goed kennen. De setting benadrukt Shuri’s rol als leidster en verdediger van haar volk.

De trailer hint op spanningen binnen het team, vooral rond Hulk, die in deze versie door de Avengers en S.H.I.E.L.D. naar de Savage Land werd verbannen. Ook wordt de mysterieuze antagonist The Champion genoemd, een kosmische tegenstander die de aarde uitdaagt in een allesbeslissend toernooi. Deze opzet geeft de game een duidelijke narratieve structuur waarin teams worden opgebouwd en onthuld.

De nieuwe trailer zet sterk in op identiteit, karakterdiepte en spectaculaire fight mechanics. Met Hulk en Shuri als krachtige nieuwe toevoegingen en een indrukwekkende Wakanda‑stage lijkt Marvel Tōkon: Fighting Souls een ambitieuze en stijlvol vormgegeven fighter te worden richting de release op 6 augustus 2026.

