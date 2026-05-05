Guild Wars 2: Visions of Eternity krijgt grote update ‘The Only Way’ op 12 mei

Nieuws 84 Malvin Schuivens 5 mei 2026
Guild Wars 2 brengt weer veel goodness terug sinds Visions of Eternity, dat vonden wij al in onze review-in-progress (die nog steeds in progress is). Nu kondigt ArenaNet alweer de tweede kwartaalupdate aan onder de naam: The Only Way.
Na de gebeurtenissen van de launchversie van de uitbreiding worden spelers opnieuw in het diepe gegooid. Waar het verhaal begon met geheime expedities van de Inquest naar het raadselachtige eiland Castora — een plek doordrenkt met krachtige ley magic — escaleert de situatie nu verder. De Commander staat tegenover een nieuwe dreiging: Vloxx, de recent aangestelde leider van de Inquest. Zijn plannen zouden volgens hemzelf in het belang zijn van Tyria, maar de gevolgen lijken allesbehalve onschuldig. De update introduceert vijf nieuwe verhaalhoofdstukken en neemt spelers mee naar een volledig nieuwe map: Eternity’s Garden, een zone die het mysterie rond Castora verder uitdiept.
Naast het verhaal brengt The Only Way ook een stevige dosis aan updates:
Volgens ArenaNet is dit nog niet het einde van Visions of Eternity. Er staat nog minstens één grote update gepland die de uitbreiding afrondt. Spelers kunnen zich onder andere verheugen op:
Visions of Eternity is nu verkrijgbaar voor €24,99 via Steam en de officiële website van Guild Wars 2. Spelers die de uitbreiding bezitten, krijgen automatisch toegang tot alle nieuwe content zodra deze verschijnt.
Tagged as:
2 guild wars the only way visions of eternity
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Daniel Glavimans 2 mei 2026
Joel Lemmrich 29 april 2026
Malvin Schuivens 28 april 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment