Ontdek de Nieuwe Forza Horizon 6 Playset!

Een belangrijk gedeelte binnen elke nieuwe Forza Horizon-game is de playset. Nu het bijna zover is dat Forza Horizon 6 uitkomt, is het dan ook tijd om te bekijken welke artiesten je straks kunt luisteren wanneer je door de straten van Japan scheurt.

Het is bijna tijd om de motoren weer aan te zetten met Forza Horizon 6. Nog een kleine twee weken en dan is de game te spelen, maar de vraag bleef nog uit welke muziek je tijdens het spelen kunt gaan verwachten. Die vraag is nu eindelijk beantwoord, want eindelijk is de officiële playset van het spel uitgebracht!

Forza Horizon 6-playset

Nu het dan eindelijk bijna zover is, heeft Playground Games meer informatie uitgegeven over de komende Forza-game die zich gaat afspelen in Japan. Het is nu namelijk mogelijk om het spel te preloaden via de Xbox Series S|X en via de pc. Voor de eerstgenoemde is er 135 GB aan vrije ruimte nodig en voor laatstgenoemde 160 GB.

Op de website ga je de komende dagen steeds meer nieuwe songs te zien krijgen. Playground Games heeft namelijk onthuld dat ze op hun sociale kanalen de muziek stukje bij beetje aan het publiek gaan laten horen. Op het moment van schrijven zijn twee radiostations van de negen al vrijgegeven: Horizon Bass Arena en Horizon XS.

Quality en performance mode

Op de consoles van Microsoft is het straks mogelijk om te kiezen tussen twee modes. De quality- en performance-mode bieden, zoals je ondertussen gewend bent, de mogelijkheid om te kiezen tussen snellere fps of mooiere grafische pracht. Wanneer jij een Xbox Series X hebt, kun je kiezen tussen een native 4k-resolutie met 30fps op quality of een upscaled 4k-resolutie met 60fps voor performance. Voor de Xbox Series S gaat dit in quality mode maar tot 1440p en 30fps of in performance tot 1080p in 60fps.