Review | HyperX Pulsefire Saga Pro Wireless

Met de Pulsefire Saga Pro Wireless probeert HyperX duidelijk een stap verder te zetten dan hun eerdere gamingmuizen. Waar de meeste muis modellen vooral focussen op één type gebruiker, lijkt de HyperX juist een muis gebouwd te hebben waarbij flexibiliteit én personalisatie centraal staan.

Wat meteen opvalt is dat HyperX hier duidelijk inspeelt op een trend die we steeds vaker zien in de gamingwereld: gamers willen controle. Niet alleen over hun DPI-instellingen of RGB, maar over hoe een muis letterlijk in de hand ligt. De Pulsefire Saga Pro Wireless probeert dat op te lossen met een modulair ontwerp en een uitgebreide set accessoires. Het idee is simpel: één muis die je kunt aanpassen aan jouw speelstijl, grip en voorkeuren.

Maar werkt dat ook in de praktijk, of is het vooral een leuke gimmick?

Snel, stabiel en veelzijdig

De HyperX Pulsefire Saga Pro Wireless is uitgerust met een high-end 26K sensor, wat betekent dat je tot 26.000 DPI tot je beschikking hebt. In de praktijk komt het erop neer dat tracking extreem nauwkeurig en consistent blijft, zelfs bij snelle bewegingen. Of je nu snelle flick shots maakt in Counter-Strike of precies moet tracken in Apex Legends, deze sensor houdt het moeiteloos bij zonder rare versnellingen of haperingen.

Met zo’n hoge sensor zien we ook ondersteuning voor een 4K polling rate. Dit betekent dat de muis tot 4000 keer per seconde zijn positie doorgeeft aan je pc (mits je de juiste dongle en instellingen gebruikt). Het verschil met de standaard 1000Hz is subtiel, maar voor competitieve spelers kan het nét dat beetje extra responsiviteit geven, vooral op high refresh rate monitoren.

Ook de optische switches zijn een fijne toevoeging. In tegenstelling tot traditionele mechanische switches werken deze met lichtsignalen, waardoor debounce delay vrijwel verdwijnt. Het resultaat is snellere en consistenter aanvoelende klikken, zonder het risico op double-click issues na verloop van tijd. Vooral in games waar timing cruciaal is, merk je dat verschil.

Wat betreft connectiviteit heb je twee opties: 2.4GHz draadloos via de meegeleverde USB-dongle of simpelweg via Bluetooth. De 2.4GHz-verbinding is hier duidelijk de ster van de show. Met een polling rate tot 1000Hz (en uitbreidbaar naar 4K via de HyperX NGENUITY software) voelt de muis responsief en direct. In de praktijk betekent dit dat je input vrijwel zonder vertraging wordt geregistreerd. Bluetooth is een fijne extra, maar meer bedoeld voor productiviteit. De latency ligt hier iets hoger, wat logisch is, maar het maakt de muis wel veelzijdig als je hem ook buiten gaming wilt gebruiken op apparaten zoals je tablet of laptop.

De batterijduur is solide en afhankelijk van je gebruik. In 2.4GHz-modus kun je rekenen op meerdere dagen intensief gebruik (tot wel 90 uur), terwijl Bluetooth nog wat zuiniger is. Opladen gaat rap via USB-C, wat tegenwoordig gelukkig de standaard is.

Tot slot het gewicht: met slechts 72 gram is de Pulsefire Saga Pro Wireless opvallend licht voor een draadloze muis met zoveel features. Dit maakt hem ideaal voor snelle, vloeiende bewegingen en vermindert vermoeidheid tijdens lange speelsessies. Vooral spelers die low sensitivity gebruiken, zullen dit direct waarderen. Combineer dat met een frictieloze glide op vrijwel elk oppervlak en je hebt een muis die zich prima thuis voelt in competitieve settings.

Waar de Pulsefire Saga Pro Wireless echt opvalt

Hier begint de Pulsefire Saga Pro Wireless zich echt te onderscheiden van de massa. HyperX levert namelijk een opvallend uitgebreide set accessoires mee, waardoor je de muis behoorlijk kunt personaliseren.

Allereerst de verwisselbare opzetstukken. Je krijgt meerdere verschillende opzetstukken mee, waardoor je de vorm van de muis kunt aanpassen naar jouw hand en feel. Hierdoor kun je de muis écht uniek maken voor jouw grip. Het is tenslotte een verlengde van je arm, en het belangrijkste in de meeste games. Dit modulaire aspect voelt niet als een gimmick, maar als een doordachte toevoeging die daadwerkelijk waarde toevoegt. Wat nóg leuker is, is dat HyperX het mogelijk maakt om verschillende onderdelen te 3D-printen voor deze muis. Is een van de opzetstukken kapot, of zoek je een andere feel in de muis; print dan de onderdelen zelf dankzij de bestanden die gratis te downloaden zijn! Wel moet je natuurlijk een 3D-printer in huis hebben, deze wordt helaas niet meegeleverd.

Daarnaast zitten er reserve side buttons bij. Dit lijkt misschien een klein detail, maar het laat zien dat HyperX heeft nagedacht over duurzaamheid en langdurig gebruik. Knoppen slijten immers na verloop van tijd, zeker bij intensief gamen. Ook inbegrepen: extra skates (de glijvoetjes onder de muis). Dit is een onderdeel van een muis die het snelste slijt gaan en vaak het lastigste zijn om vervanging te vinden. Heel tof dat er een extra set bij de muis geleverd worden, zo hoef je niet de customer support te contacteren. Dat HyperX hier alvast vervanging voor meelevert, is heel erg tof om te zien.

Ook wordt er een soort griptape bijgeleverd, deze is niet zo ruw als op een skateboard, maar lijkt meer op nep-leder. Voor gamers met zweterige handen of die juist nóg meer controle willen kan dit echt het verschil maken. Ook kun je de griptape eventueel gebruiken om je slijtageplekken te maskeren of juist te voorkomen. Het zorgt voor meer controle zonder dat je harder hoeft te knijpen, wat weer vermoeidheid voorkomt.

Verdict

De HyperX Pulsefire Saga Pro Wireless is geen standaard gamingmuis — en dat is precies de bedoeling. Waar veel merken zich richten op één type grip, probeert HyperX hier een breder publiek aan te spreken met een personaliseerbaar ontwerp. De meegeleverde accessoires — van verwisselbare opzetstukken tot griptape en extra skates — maken dit een van de meest complete pakketten in zijn categorie. Het geeft je de vrijheid om de muis aan te passen aan jouw speelstijl, in plaats van andersom.

Prestaties zijn wat je zoals gewoonlijk mag verwachten: snel, nauwkeurig en betrouwbaar. De draadloze verbinding via 2.4GHz voelt strak en responsief, terwijl Bluetooth een handige bonus is voor dagelijks gebruik. De extra aanpasbaarheid functies zijn via de NGENUITY software in te stellen, wat de muis niet algeheel plug-and-play maakt.

De Pulsefire Saga Pro Wireless is een uitstekende keuze voor gamers die flexibiliteit waarderen en een muis zoeken die met hen meegroeit. Het is een slimme combinatie van performance en personalisatie — en dat zie je nog niet vaak zo goed uitgevoerd.

De HyperX Pulsefire Saga Pro Wireless is te verkrijgen vanaf €99,95 via de officiële webstore van HP – Ook verkrijgbaar bij andere (online) verkooppunten.