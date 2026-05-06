Een van de Ashes of Creation rechtszaken is geseponeerd

Met Ashes of Creation gaat het niet zo lekker, daar hebben wij het hier eerder wel eens over gehad. Nu komt er via MMORPG.com wederom een update binnen, waarin vertelt wordt dat een van de rechtszaken geseponeerd is. Maar, het drama blijft voorlopig nog voortbestaan en zowel de ontwikkelaars, als de MMORPG-fans, lijden eronder.

Er is dus weer wat beweging in het juridische drama rond Ashes of Creation. Eén van de lopende rechtszaken is namelijk stopgezet. Het ging om een zaak die TFE Games Holdings had aangespannen tegen Steven Sharif (ex-CEO) en John Moore (ex-COO). Het nieuws kwam naar buiten via Sharif zelf, die op Discord een reactie plaatste met zijn kant van het verhaal. Volgens hem sloeg de hele aanklacht nergens op en bestond die uit verzonnen beschuldigingen. Zo zou er onder andere zijn beweerd dat hij geld van Intrepid Studios verkeerd had gebruikt en het bedrijf schade had berokkend — claims die hij resoluut ontkent. Opvallend detail: de zaak is beëindigd “zonder vooroordeel”. Dat betekent dat de deur nog op een kier staat om de zaak opnieuw aan te spannen. Het is dus eerder een pauze dan een definitief einde.

Toch is dit niet het enige juridische conflict dat speelt. Sharif heeft zelf nog een federale zaak lopen, waarin hij juist het voormalige bestuur beschuldigt. Hij stelt dat er bewust schade is toegebracht aan het bedrijf en dat er een poging is gedaan om de controle over te nemen, terwijl tegelijkertijd zijn reputatie en die van zijn team onder druk werd gezet met geruchten en beschuldigingen.

Sharif is in zijn verklaring niet bepaald mild: volgens hem is er geprobeerd om de waarheid te verdoezelen met rechtszaken, dreigementen en publieke aanvallen. Hij beweert dat die strategie heeft gefaald en dat de feiten uiteindelijk in de rechtszaal boven tafel zullen komen.

Voorlopig blijft het dus bij twee kanten van het verhaal, waarbij nog niet duidelijk is wat er precies achter de schermen is gebeurd. Eén ding is wel zeker: de juridische perikelen rondom Ashes of Creation zijn nog lang niet voorbij.