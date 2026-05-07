Pragmata ongekend succes met 2 miljoen verkochte exemplaren

Pragmata is Capcoms nieuwste IP in al een geweldig aantal jaren voor het bedrijf. Het is altijd maar de vraag of een nieuwe IP ook zo aanslaat als een Resident Evil dit bijvoorbeeld zou doen. Het antwoord daarop lijkt volmondig ja te zijn, want de game is al 2 miljoen keer verkocht!

Met de nieuwe game Pragmata lijkt Capcom haar reeks voort te zetten met sterke kwalitatieve titels. In onze review zijn we ontzettend enthousiast te noemen over deze nieuwe game en we lijken niet de enigen te zijn die de game van een goeie score hebben voorzien. Maar een game kan nog zo goed zijn; als de verkopen uitblijven, kan dit de dood betekenen van een game. Vooral in het huidige klimaat van de gamingindustrie.

Pragmata 2 miljoen keer verkocht

Gelukkig is dat laatste niet van toepassing op Pragmata, want de game is dus al 2 miljoen keer door gamers over de gehele wereld gespeeld. Het is enorm lastig voor een nieuwe franchise om direct goede voeten te zetten in dit klimaat, vooral omdat games natuurlijk ook steeds duurder worden en spelers maar 1 keer hun geld kunnen uitgeven.

Het was dan ook weer tijd voor AI Diana om een tekening te maken. In onze review kon je al lezen dat dit iets is dat in de game gebeurt en deze tekeningen worden dan op hilarische wijze aan Hugh gegeven. Nou, speciaal voor deze mijlpaal heeft Diana ook wat op papier gezet, AI art am I right?

Tot slot

Dat Pragmata zo goed verkoopt als het doet, is alleen maar fijn voor fans van deze game. Wij kijken dan ook zeker uit naar een eventueel vervolg van deze game. Tot die tijd kun je natuurlijk Pragmata vandaag al spelen of misschien onze review nog eens doorlezen als je twijfelt!