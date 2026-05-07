Star Fox keert terug op Nintendo Switch 2!

Wie dacht dat de verschijning van Star Fox in de Super Mario Galaxy-movie een beetje out-of-place was, had gelijk. Nintendo heeft Fox McCloud namelijk in de film geplaatst met een specifieke reden, die ik ergens al had voelen aankomen. Star Fox maakt namelijk een grootse comeback op de Nintendo Switch 2, in een remake van Star Fox (Nintendo 64).

De nieuwe Star Fox is een moderne herinterpretatie van de iconische Nintendo 64-game uit 1997 (Star Fox 64, ook bekend als Lylat Wars in Europa). Die game stond bekend om zijn snelle, on-rails space combat, memorabele voice lines “Do a barrel roll!” en de dynamische missiestructuur waarbij jouw prestaties invloed hadden op het verloop van de campaign.

In plaats van een simpele remake, bouwt deze nieuwe versie voort op die basis. Alles wat de originele game zo geliefd maakte, is behouden, maar volledig opnieuw vormgegeven met moderne technologie.

Bekende gameplay, volledig vernieuwd

De structuur van de originele levels blijft intact, maar de visuals zijn compleet opnieuw opgebouwd. Denk aan rijkere omgevingen, hartstikke veel detail en vloeiendere animaties. Ook de bekende crew is terug—Fox McCloud, Falco Lombardi, Slippy Toad en Peppy Hare—allemaal met een frisse redesign die trouw blijft aan het origineel, maar toch modern aanvoelt.

Tijdens missies hoor je opnieuw de kenmerkende dialogen en interacties tussen de teamleden, wat zorgt voor die typische Star Fox-sfeer. Maar houd je oren open, zo zijn er ook nieuwe items toegevoegd die het origineel op de Nintendo-64 niet hebben gered!

Voertuigen en combat

De Arwing voelt nog steeds als het hart van de game—snel, wendbaar en uitgerust met een lasersysteem dat nu meerdere modi heeft. Maar wat het echt interessant maakt, is de afwisseling. Schiet vijanden af met de lasers van je stalen ros. Een sterkere vijand? Geen probleem, maak gebruik van de Charge Shot om één krachtigere aanval af te schieten. Ook kun je wederom gebruik maken van bommen die vooral effectief zijn tegen een grote groep aan vijanden.

Ook Landmaster en Blue-Marine zijn terug en zorgen ervoor dat gameplay regelmatig compleet omslaat. Het ene moment scheer je langs vijandelijke squadrons in de lucht, het volgende moment rol je over het slagveld in een tank of duik je de diepte in voor onderwatergevechten. Die variatie houdt het fris en zorgt dat je constant moet schakelen.

Dynamische campaign en herspeelbaarheid

Het Lylat-systeem voelt groter en dynamischer dan ooit. Je reist langs bekende locaties zoals Corneria, Fichina, Solar en Zoness, maar ook door intense gebieden zoals een asteroidengordel waarbij je ruimte rotzooi moet ontwijken en kom je zelfs terecht in een Nebula genaamd Sector Y.

Wat Star Fox voor de Nintendo Switch 2 echt bijzonder maakt, is hoe dynamisch de campaign is geworden. Routes veranderen, objectives kunnen ineens anders zijn en geheime paden liggen overal verstopt. Soms neem je een afslag die je nog nooit eerder hebt gezien, en ineens speel je een compleet andere missie. Het resultaat? Geen enkele playthrough voelt hetzelfde en herspeelbaarheid gaat door het dak. Het enige wat je tegenhoudt is jouw nieuwschierigheid en manier van spelen.

Nieuwe cutscenes en verdieping

Dankzij de kracht van de Nintendo Switch 2 bevat de game een flinke hoeveelheid nieuwe cutscenes die, net zoals de rest van de game, er adembenemend uitzien. Cutscenes die ooit gepland waren voor de originele Nintendo 64-versie komen in deze versie van Star Fox aan het licht. Nog nooit eerder getoonde scenes zoals uitgebreide mission briefings en interactie tussen karakters gaan meer achtergrond geven over de personages en het Star Fox universum.

Extra modi en multiplayer

Multiplayer is duidelijk een grote focus. Je kunt online spelen tegen anderen wereldwijd of gewoon met vrienden in een private lobby. Dit gebeurt in een 4v4 setting, waarbij je als team verschillende objectives moet voltooien in één van de drie mappen. Bij het voltooien van objectives zijn er punten te verkrijgen; aan het einde van een match wint het team met de meeste punten.

Local co-op wordt ook goed ondersteunt dankzij de GameShare functie: één persoon hoeft de game te hebben, terwijl drie anderen gewoon mee kunnen doen. Neem het tegen elkaar op in een 2v2 omgeving om te laten zien wie het beste is. Wonen je vrienden op afstand? Ook online werkt de GameShare functie via gamechat, zo kun je zelfs met je GameShare party online spelen!

Verder is er ook nog een speciale 2-player co-op mode. Geef een joycon aan je partner, vriend of familie en versla samen die missie waar je op vast zat. In deze mode bestuurt één persoon het schip en de ander heeft de controle over de wapens. Dat klinkt simpel, maar zorgt juist voor leuke chaos en samenwerking.

Besturing en nieuwe features

Star Fox gaat ook gebruik maken van moderne besturingsopties zoals de Mouse mode. Hiermee kun je nóg nauwkeuriger richten én zelfs je schip beter mee besturen. Er lijkt namelijk ook een first-person perspectief beschikbaar te zijn waardoor je in mouse mode nóg meer het gevoel krijgt alsof je zelf de Arwing vliegt.

Old-school spelers die bekend zijn met het origineel, ook aan jullie wordt gedacht! Nintendo heeft de game zo ontwikkeld dat er ook ondersteuning is voor de moderne Nintendo 64-controller. Nostalgie wordt zo echt naar de voorgrond geroepen dankzij de mogelijkheid tot authentieke controls.

De nieuwe Star Fox verschijnt exclusief op de Nintendo Switch 2 op 25 juni 2026 en lijkt zowel een liefdesbrief aan fans van het origineel als een frisse start voor nieuwe spelers.