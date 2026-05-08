Nintendo Switch 2 wordt duurder vanaf september

Je hebt nog een aantal maanden de tijd om ‘goedkoper’ een Nintendo Switch 2 aan te schaffen. Nintendo heeft een prijsstijging aangekondigd die vanaf 1 september 2026 ingaat. De Nintendo Switch 2 wordt grofweg dertig euro duurder.

Je betaalt voor een Nintendo Switch 2 nu ongeveer € 469. Dat is als je het systeem loskoopt, zonder extra games, accessoires of in een bundel. Vanaf 1 september wordt dat € 499. De prijs stijg met dertig euro.

De prijs van games, Nintendo Switch Online en accessoires blijven voor nu ongewijzigd in Europa, maar in Japan hebben ze minder geluk. In Japan gaat de prijsstijging namelijk al op 25 mei in. Naast de duurder wordende consoles, wordt ook Nintendo Switch Online duurder in Japan. Zelfs de Nintendo Switch en Nintendo Switch Lite worden duurder in Japan.

Waarom worden consoles duurder?

Als we terugdenken aan de vorige generatie en alle generaties daarvoor, merkte je dat consoles na enkele jaren steeds goedkoper werden. Zo verschenen er nieuwsberichten over een permanente prijsverlaging voor consoles. Kennen we de reclame nog over de PlayStation 3 die op enig moment nog maar de helft koste vergeleken met de prijs tijdens de lancering?

We leven momenteel in een heel andere tijd. In plaats van dat je wacht met het kopen van een nieuwe console, moet je er nu als de kippen bij zijn om deze ‘goedkoop’ te kunnen scoren. Naast alle scalpers tijdens de lancering, kampen de consolemakers met een tekort aan onderdelen. Op dit moment zitten we in een geheugencrisis. Het gebruik van AI en de enorme groei hierin is de hoofdrolspeler in dit verhaal.

Ook Nintendo is dus genoodzaakt om net als Sony en Microsoft hun console tegen een hogere prijs te verkopen. Ze moeten componenten immers ook tegen een hogere prijs gaan inkopen.