Xbox Game Dev Update: Project Helix en verder

Eerder gaven we al aan dat Xbox een nieuw tijdperk in gaat, het tijdperk van hardere keuzes en proberen terug te pakken wat er na die gouden jaren verloren is gegaan. Asha Sharma maakt, zoals we ook aangaven in onze laatste podcast episode, duidelijke keuzes en heeft een heldere visie: Xbox moet weer Xbox worden. In een anderhalf uur lange update neemt het bedrijf ons mee door de toekomst.

De stream begint met een kijk naar Project Helix, maar haalt ook andere aspecten van het bedrijf aan. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar de marketplace, gebruik van DirectX én wordt er gesproken over de handheld van ASUS en Xbox. Houdt er rekening mee, dat deze stream een recap is van GDC, wat in het eerste weekend van maart plaats heeft gevonden. Gamers hadden nog geen kijkje gekregen in deze stream. Dus, heb je dit gemist? Dan geven wij jou een flinke update hier beneden.

Project Helix

Dut is de projectnaam voor de nieuwe Xbox console. Microsoft bevestigt dit maal écht dat Helix een brug zal slaan tussen PC- en Xbox console gaming. Daar hoort ook cloud gaming bij, evenals de handheld(s). Het gaat hierin voornamelijk over het delen van één heldere ecosysteem-laag, minder fragmentatie voor ontwikkelaars, het makkelijker maken van ports én games schaalbaar maken tussen handheld, console en PC.

Helix zal een custom AMD-chip krijgen met next-gen DirectX features. DirectX zal er dus voor zorgen dat hardware makkelijker en directer aangesproken en aangestuurd zal en kan worden.

Wat gamers kunnen verwachten is een pc-achtige Xbox met Steam/Epic Games en Xbox integratie. Denk aan gedeelde storefronts, samengesmolten bibliotheken en een controller-first Windows ervaring.

Nieuwe UI

Ook laat het bedrijf stukken zien van een nieuwe Xbox-achtige interface voor Windows 11. Hier staat voorop:

Fullscreen console mode voor PC;

Controller-first navigatie;

Toegang tot meerdere storefronts onder hetzelfde dak;

Meer consolegevoel op Windows;

Windows wordt dus steeds meer Xbox en vice versa.

Xbox mode voor PC zal nu langzaam uitrollen voor gebruikers om mee aan de slag te gaan, maar het kan nog even duren voor dat jij er zelf mee aan de slag kan.

DirectX

Een belangrijke techniek voor Project Helix zal DirectX worden. Hier ligt de focus op het verminderen van laadtijden, snellere shader-compilers, betere rendering pipelines en tools voor grotere open world games om het op technisch vlak beter te doen. De CPU zal een lagere overhead hebben en asset-streaming zal nóg sneller zijn. Dit komt door de combinatie van DirectX + DirectStorage.

Wat betekent dit voor jou als gamer? Dat de nieuwe generatie nog meer focus legt op performance verbetering voor grote games. Denk aan minder pop-ins, meer assets in kleinere omgevingen, snellere laadtijden en algeheel betere optimalisatie voor al jouw open wereld games. Dit zijn elementen die er niet alleen voor zorgen dat Project Helix beter zal draaien, maar dat de schaalbaarheid naar handheld of low-mid range PC ook beter zal worden.

Nieuwe opties voor ontwikkelaars

Deze stream is natuurlijk voornamelijk bedoelt voor ontwikkelaars en gamers met een hoge technische interesse, maar geeft toch wel een goede blik in de toekomst, ook voor ports en third-party support. Microsoft benadrukt in deze stream dat ze de publishing- en deployment-tools willen verbeteren. Dit maakt het makkelijker voor ontwikkelaars om:

Patches uit te rollen;

build management te verbeteren;

meerdere branches tegelijk te beheren;

foutcontrole te automatiseren.

Doei Copilot AI

Asha Sharma ‘verlaagde’ al de prijs voor Game Pass en maakt steeds meer harde en duidelijke keuzes. Op 7 mei 2026 maakt Sharma bekend dat Copilot AI voor consoles de prullenbak in gaat. Ook zal Copilot AI voor mobile een flinke vermindering zien. Sharma geeft aan dat deze AI-feature niet past bij de visie die Xbox heeft.

Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.

Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business… — Asha (@asha_shar) May 5, 2026

Podcast

In onze meest recente podcast gaan Sam, Jordy en Malvin in op de geschiedenis van Xbox en de recente veranderingen. We spreken over onze visie hierop, waar we bang of juist enthousiast voor zijn en hoe wij denken dat Xbox de toekomst in zal gaan.

Een volledige onthulling van Project Helix laat nog wel even op zich wachten. Maar, wat vind jij van de visie van Xbox, zoals die momenteel lijkt te zijn? Deze stream is natuurlijk een recap van GDC, wat in maart al getoond werd aan de mensen die daar aanwezig waren.

Laat het ons weten in de reacties hier beneden!