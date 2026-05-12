Fallout seizoen 3 krijgt enorme casting met Aaron Paul

De wereld van Fallout blijft groeien, want Amazon heeft officieel bevestigd dat Aaron Paul zich aansluit bij de cast van de populaire serie. De acteur, die voor veel mensen vooral bekend blijft als Jesse Pinkman uit Breaking Bad, krijgt daarmee een rol in een van de grootste gameverfilmingen van dit moment.

De Fallout-serie van Amazon Prime Video bleek bij release een enorme hit en groeide razendsnel uit tot een van de populairste videogameadaptaties van de afgelopen jaren. De combinatie van donkere humor, brute actie en de herkenbare retro-futuristische stijl van de games sloeg duidelijk aan bij zowel fans van de franchise als nieuwe kijkers.

Okie dokie, please welcome Aaron Paul to Season Three!!! pic.twitter.com/otHfWwsV3O — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) May 11, 2026

Hoewel er nog weinig bekend is over de exacte rol van Aaron Paul, zorgt zijn casting nu al voor flink wat reacties online. Fans speculeren volop over wat voor personage hij gaat spelen binnen de post-apocalyptische wereld. Sommigen hopen op een Brotherhood of Steel-lid, terwijl anderen denken dat hij juist een meer mysterieuze Vault Dweller of Wasteland-survivor gaat neerzetten.

De casting voelt ergens ook logisch. Aaron Paul staat bekend om rollen waarin hij intense, emotionele en soms chaotische personages speelt, iets wat perfect lijkt te passen binnen het harde en onvoorspelbare universum van Fallout. Zeker na zijn iconische rol in Breaking Bad blijft hij voor veel kijkers een acteur die direct aandacht trekt zodra hij ergens aan verbonden wordt.

Opvallend genoeg is Aaron Paul niet de enige bekende naam die recent aan de serie verbonden werd. In seizoen 2 maakte namelijk ook Macaulay Culkin zijn debuut binnen de wereld van Fallout. De acteur, vooral bekend van Home Alone, speelt de Lacerta Legate, een terugkerend lid van Caesar’s Legion. Het personage werd omschreven als een “crazy genius-type” en werd speciaal voor de serie bedacht. We kunnen dus alleen maar speculeren of Aaron Paul straks ook een compleet nieuw personage gaat spelen dat speciaal voor de serie geschreven wordt.

Amazon lijkt ondertussen vol vertrouwen verder te bouwen aan Fallout als grote franchise. Na het succes van de eerste twee seizoenen werd al snel duidelijk dat de streamingdienst veel toekomst ziet in de serie. Nieuwe castingnamen zoals Aaron Paul versterken alleen maar het idee dat Fallout voorlopig nog lang niet klaar is.

Wanneer Aaron Paul precies voor het eerst te zien zal zijn in Fallout seizoen 3 is nog niet bekend, maar de productie van het nieuwe seizoen lijkt momenteel volop bezig.

Wat denk jij van deze casting? Past Aaron Paul goed binnen de wereld van Fallout? Laat het weten in de reacties.