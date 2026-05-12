Binnenkort meer informatie over Stellar Blade 2 en Project Spirits

Shift Up heeft laten weten dat ze klaar zijn om dit jaar nog nieuwe details te leveren over Stellar Blade 2 én Project Spirits. De uitgever van Stellar Blade verkreeg pas geleden nog de studio Unbound en heeft een boel plannen voor de toekomst.

Shift Up heeft via de nieuwste financiële resultaten meer inzicht gegeven in de toekomstplannen voor 2026 en daarna. Daarbij werden onder andere nieuwe details gedeeld over een vervolg op Stellar Blade en het mysterieuze nieuwe project genaamd Project Spirits.

Volgens het rapport werkt Shift Up momenteel aan meerdere first-party titels voor PC en consoles. Deze projecten worden mede ondersteund door een samenwerking met Unbound. Het bedrijf lijkt daarmee stevig in te zetten op zowel live-service games als premium console-ervaringen.

Wat is Project Spirits?

Op dit moment is er nog weinig bekend over Project Spirits. Wel bevestigde Shift Up dat het gaat om een cross-platform game gebouwd in Unreal Engine 5, die verschijnt voor pc, consoles en mobiele apparaten. De publicatie van de game ligt in handen van Tencent via diens label Level Infinite.

Hoewel concrete gameplay details ontbreken, zorgt het project nu al voor flink wat speculatie binnen de community. Fans hopen op een ambitieuze actie-RPG of een nieuwe sci-fi franchise die kan voortbouwen op het succes van Stellar Blade.

Stellar Blade 2

Ook over Stellar Blade 2 werd kort gesproken. Shift Up laat weten dat de game pas officieel onthuld zal worden wanneer het team tevreden is over de kwaliteit van het project. Toch moedigt de studio spelers alvast aan om “verwachtingen op te bouwen”.

Eerdere teasers zouden bovendien hinten naar een nieuwe setting in een post-apocalyptisch China, wat een opvallende verandering kan betekenen ten opzichte van het eerste deel.

Daarnaast lijkt het erop dat het originele Stellar Blade mogelijk naar meer platformen komt in de toekomst. Momenteel is de game exclusief beschikbaar op de PlayStation 5, maar een bredere release lijkt steeds waarschijnlijker.

De grote vraag blijft nu: kan Stellar Blade 2 het succes van het origineel overtreffen, en wat voor game wordt Project Spirits uiteindelijk? Laat ons weten wat jij verwacht van deze nieuwe projecten!