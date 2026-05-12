Rings of Power seizoen 3 komt eraan en dit is wanneer

Amazon heeft officieel bevestigd dat The Lord of the Rings: The Rings of Power terugkeert met seizoen 3 op 11 november 2026. De serie, gebaseerd op de wereld van J.R.R. Tolkien, zet het verhaal voort in de Tweede Era van Middle-earth en schuift daarmee verder richting het bekende grote conflict dat uiteindelijk de geschiedenis van de Ring zal bepalen.

Seizoen 3 speelt zich enkele jaren na seizoen 2 af en brengt het verhaal naar een veel donkerder punt. De oorlog tussen de elven en Sauron komt steeds dichterbij en lijkt in dit seizoen echt los te barsten. Terwijl de spanningen in Middle-earth toenemen, groeit ook de macht van Sauron, die bezig is met zijn ultieme plan: het smeden van de One Ring.

Die Ring moet hem de controle geven over Middle-earth en vormt daarmee het centrale keerpunt in het grotere verhaal dat uiteindelijk leidt naar The Lord of the Rings. Rings of Power seizoen 3 lijkt daarmee een belangrijk schakelpunt te worden, waarin de opbouw plaatsmaakt voor echte oorlog en directe confrontaties.

Jumping forward several years from the events of Season 2, Season 3 takes place at the height of the War of the Elves and Sauron, as the Dark Lord seeks to craft the One Ring that will give him the edge he needs to win the war and conquer all Middle-earth at last. pic.twitter.com/jEkntXQOPc — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) February 13, 2025

Hoewel Rings of Power of het algemeen verdeeld ontvangen blijft, zet Amazon duidelijk in op een groots en langlopend verhaal met hoge productiewaarden en een steeds grotere schaal. Met de bevestigde releasedatum lijkt het universum van The Lord of the Rings: The Rings of Power nu echt in een fase te komen waarin alles samenkomt richting de klassieke Tolkien-mythologie.

Tegelijkertijd blijft er ook discussie onder fans over hoe trouw de serie blijft aan het bronmateriaal van The Lord of the Rings en de bredere werken van J.R.R. Tolkien. Sommige verhaallijnen lijken namelijk af te wijken van de originele lore, wat regelmatig zorgt voor online debat. Een voorbeeld dat vaak wordt genoemd is de introductie van Gandalf, die in de serie op een opvallend andere manier wordt gepresenteerd dan in de boeken, waaronder suggesties rond een bijna mystieke, “van buitenaf komende” oorsprong die niet direct overeenkomt met zijn rol als een van de Istari.

Dat soort keuzes zorgt ervoor dat de serie voor een deel van de kijkers aanvoelt als een herinterpretatie in plaats van een strikte adaptatie. Voor anderen hoort dat juist bij het uitbreiden van de wereld en het invullen van de lege plekken binnen de Second Age, waar Tolkien zelf minder gedetailleerd over schreef.

Hoe dan ook lijkt Rings of Power seizoen 3 opnieuw een belangrijke stap te worden in hoe Amazon deze wereld verder vormgeeft.

