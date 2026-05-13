Captain Tsubasa 2 verschijnt op 28 augustus 2026

Malvin Schuivens 13 mei 2026
Captain Tsubasa 2: World Fighters verschijnt op 28 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en Steam. Bandai Namco liet meteen een nieuwe story trailer zien waarin de rivaliteit en het toernooi centraal staan.
In de game volg je Tsubasa Ozora en zijn team tijdens de kwalificatierondes richting het World Youth Championship. Onderweg neemt Japan het op tegen landen als Thailand, Uzbekistan, Saudi-Arabië en China, voordat grotere affiches wachten tegen voetbalgiganten als Brazilië, Argentinië, Uruguay en Nederland.
De gameplay krijgt ook een flinke upgrade. Het bekende “Super Action Soccer” systeem maakt wedstrijden extra spectaculair met overdreven skills, super shots en intense duels. Nieuw is het systeem waarbij keepers en shooters elkaar direct counteren tijdens schot op doel, wat voor nog meer anime-achtige momenten moet zorgen.
Fans van de serie krijgen daarnaast nieuwe muziek voorgeschoteld: componist Tadayoshi Makino keert terug met meer dan 80 nieuwe tracks!
Digitale pre-orders zijn nu live voor PS5, Xbox Series X|S en Steam. Fysieke pre-orders zijn beschikbaar voor alle consoleversies.
