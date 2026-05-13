Gerucht: Ezio keert terug in Assassin’s Creed: Hexe

Malvin Schuivens 13 mei 2026
De geruchtenmachine rondom Assassin’s Creed Hexe draait op volle toeren. Volgens meerdere berichten op sociale media zou niemand minder dan Ezio Auditore terugkeren in de aankomende Assassin’s Creed-titel van Ubisoft. En dat terwijl Hexe wordt omschreven als de donkerste game uit de franchise tot nu toe.
Eerdere leaks suggereerden dat de game een meer bovennatuurlijke richting op zou gaan, maar recente informatie wijst erop dat Ubisoft juist kiest voor een meer “realistische” interpretatie van hekserij, met alchemie en psychologische horror als belangrijke elementen. Volgens de nieuwste geruchten speelt een nieuwe protagonist genaamd Anika de hoofdrol. Daarbij wordt beweerd dat zij een afstammeling is van Claudia Auditore, de zus van Ezio Auditore uit Assassin’s Creed II.
De claims zijn afkomstig van een Ubisoft-leaker genaamd Rogue, die eerder informatie zou hebben gedeeld over franchises als Far Cry en XDefiant. Op Reddit werden zijn uitspraken samengevat, waaronder één opvallende claim:
“Ezio is 100% returning.”
Volgens de geruchten zou Ezio verschijnen als een gids voor Anika. Dat roept direct vragen op over de tijdlijn, aangezien de gebeurtenissen van Hexe zich vermoedelijk ruim honderd jaar na Ezio’s dood afspelen. Toch zou het niet de eerste keer zijn dat Ubisoft speelt met tijd en realiteit binnen de franchise. In Assassin’s Creed Revelations verscheen bijvoorbeeld een spirituele versie van Altaïr om Ezio te begeleiden. Daarnaast introduceerde Assassin’s Creed Odyssey het personage Kassandra, die dankzij een Isu-artefact eeuwenlang in leven bleef.
Fans speculeren daarom dat Ezio mogelijk terugkeert via:
Dat laatste wordt vaker gebruikt binnen Assassin’s Creed om bovennatuurlijke gebeurtenissen te verklaren. Vooralsnog heeft Ubisoft niets officieel bevestigd over Ezio’s mogelijke terugkeer in Hexe. Zoals altijd bij dit soort leaks geldt: neem het met een flinke korrel zout. Maar één ding is zeker: als Ezio daadwerkelijk terugkeert, zal dat voor veel Assassin’s Creed-fans een van de grootste verrassingen van de afgelopen jaren zijn.
Eén ding is wel zeker, Black Flag Resynced is bijna onder ons!
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG's—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
