Review | HyperX Pulsefire Haste 2 S (Navy)

HyperX gaming muizen zijn voor ons niet meer vreemd. Na het behandelen van de Core, de Mini en de Pro, zijn we helemaal thuis in de vormfactor, sensor én switches die deze Pulsefire serie gebruikt. Nu is het tijd voor de Pulsefire Haste 2 S draadloze gaming muis, in de kleur Navy Blue.

Nu denk je natuurlijk: Die kleur, die maakt toch geen hol uit? Nou, in het geval van HyperX wel! De Navy muis heeft namelijk een magnesium alloy shell, zodat deze lekker koel blijft en zacht voelt onder je handpalm. Daarnaast is deze veelzijdige draadloze muis bruikbaar voor zowel links- als rechtshandige mensen, zien we een langere accuduur en een enorm licht gewicht. Hoe trekt het samen als geheel?

Indrukwekkende bouwkwaliteit

De muis is gemaakt van magnesium alloy en een mix van duurzaam plastic. Dit maakt de muis enorm stevig, terwijl hij door het magnesium enorm licht blijft. De muis voelt ‘koud’ en is daarmee ideaal voor mensen met zweterige handen, of die een soepele feel zoeken in hun muis. Toen ik hem voor het eerst onder mijn handpalm had, voelde dit namelijk enorm fijn aan.

Het design is subtiel, maar heeft wat hints die roepen ”ik ben een gamer, maar i’m chill about it.” De muis is qua body namelijk donkerblauw, maar heeft op de plekken waar je klikt een half transparant design, waardoor je een deel van de binnenkant van de muis kan zien. Dit zorgt voor een design dat eruit springt en uniek oogt, zonder dat het schreeuwt om aandacht. De RGB is alleen te vinden aan de zijkanten van je scroll wiel, maar schijnen deels door het vinger-gedeelte heen, gezien dit half transparant is.

Daarnaast is de muis met 64 gram enorm licht, ondanks de solide shell zonder gaten of honeycomb designs. De muis is dus stevig, ligt lekker in de hand én is ook nog eens enorm licht. Combineer dat met een lekker design en je hebt de Pulsefire Haste 2 S te pakken.

Lekkere clicks en een soepele glide

De muis glijdt ook lekker over je muismat heen. Vind je het niet soepel genoeg? Dan heeft HyperX, zoals altijd, extra gliders en skates in de doos zitten, speciaal voor jou. De skates zelf zijn gemaakt van super low-friction HyperX glass skates – die voelen zoals altijd heel lekker aan tijdens het gamen, werken of scrollen.

Ook klikt de muis lekker. Het is een ‘harde’ klik, maar eentje die meer dan voldoende feedback geeft, wat vooral handig is tijdens het werken of gamen. Dit is echter persoonlijke smaak, want hierdoor kan de muis voor gebruikers met specifieke wensen ietwat minder premium aanvoelen. Al ervaar ik dit zelf niet direct zo. Deze combinatie van feedback en soepel glijden zorgt voor een plezierige ervaring tijdens het gebruik van de muis.

Accu en opladen

Bang voor kabels? Dat komt goed uit. Je hoeft de Haste 2 S namelijk maar om de 120 uur op te laden en de muis is ook nog eens binnen 10-15 minuten klaar voor uren aan gebruik. Dus, is de muis leeg? Niet getreurd, binnen 10 minuten kan je weer uren door. Of, je gebruikt de muis terwijl je deze aan het opladen bent, dat kan namelijk ook gewoon. Ik heb meerdere merken aan muizen getest, maar de accu van HyperX lijkt toch in de top te zitten.

Draadloze- en gaming performance

Met low-latency connectivity, een sterke sensor en 26.000 DPI kom je niks tekort met de Haste 2 S. De muis reageert rap en heeft nergens vertraging. Daarnaast is de sensor enorm accuraat, waardoor je nooit een schot hoeft te missen, tenzij je gewoon scheef bent, zoals ik. Ook is de muis Nvidia Reflex Validated, wat voor mij als AMD Radeon gebruiker niet zoveel doet, maar dan kan handig zijn om te weten natuurlijk!

Ik ben nooit echt fan geweest van het gebruiken van draadloze muizen tijdens het competitief gamen. Maar, de laatste generatie aan muizen van zowat alle merken laat zien dat een goede sensor en dongle écht een verschil maken. HyperX is daarin een van de leidende bedrijven, die competitieve gaming muizen uitbrengen waar je erop kan vertrouwen dat je nooit achter zal lopen tegenover je bekabelde team maten.

Software

De HyperX NGENUITY software is en blijft fijn in gebruik. Alles is makkelijk in te stellen en aan te passen, de app geeft regelmatig meldingen omtrent updates en zorgt ervoor dat al het nodige binnen handbereik is. Je kan de app verkrijgen als een desktop- en mobiele applicatie. Er is echter nog geen web versie aanwezig, iets waar velen wel op zitten te wachten. Maar, dit is ook pas een recente trend, dus de kans dat HyperX hier uiteindelijk op in gaat spelen is aanwezig.

Wel heeft de app soms last van het niet detecteren van de muis, dit heb ik bij meerdere apparaten gemerkt. Echter komt dit zo weinig voor, dat ik dit niet als enorme stoorfactor neer zou zetten. Maar, weet dat de algehele app ervaring niet zonder bugs komt, soms zitten er wat oneffenheden in.

Verdict

De HyperX Pulsefire Haste 2 S bewijst dat HyperX inmiddels precies weet wat het doet binnen de competitieve gamingmarkt. De combinatie van een magnesium alloy shell, een extreem laag gewicht en sterke draadloze prestaties maakt dit een van de meest interessante FPS-muizen in zijn prijsklasse. Vooral de Navy Blue uitvoering voelt premium aan dankzij het koele magnesium oppervlak en het subtiele, stijlvolle design. Tijdens het gebruik blinkt de muis uit in comfort, snelheid en controle. De sensor is accuraat, de latency is laag en de glass skates zorgen voor een soepele glide over vrijwel iedere muismat. Ook de accuduur is indrukwekkend en maakt de muis ideaal voor lange gaming sessies zonder constante laadstress.

Toch is de ervaring niet volledig perfect. De NGENUITY software werkt over het algemeen prettig, maar blijft af en toe last hebben van detectieproblemen en kleine bugs. Daarnaast zal de harde klikfeedback niet voor iedereen als even premium aanvoelen, afhankelijk van persoonlijke voorkeur.

Maar uiteindelijk wegen de sterke punten duidelijk zwaarder door dan de minpunten. Zoek je een lichte, snelle en comfortabele draadloze gaming muis met een premium gevoel en uitstekende prestaties? Dan is de HyperX Pulsefire Haste 2 S absoluut een aanrader.